大埔宏福苑五級火｜立法會選舉延期？李家超：首要處理火災 數天後決定

大埔宏福苑五級火截至清晨6時造成44死58傷，死者包括一名殉職消防員。留醫傷者當中有15人危殆、23人嚴重。特首李家超周四（26日）凌晨聯同多名官員往威爾斯親王醫探望傷者後會見傳媒，有記者問及大火在下午發生後，至黃昏時段仍見有多個政策部門於社交平台宣傳12月7日的立法會選舉，問當局是否認為此做法洽當，以及選舉會否因應這次事件而延期。李家超表示，目前已暫停宣傳和推廣選舉的工作，選舉論壇亦會暫停。其他事情在統整好目前的工作，幾日後再作決定。

李家超表示目前整個政府都會全程投入，處理重大災難事件，「我們目前心裡面首要的工作就是處理這次事件」 。其他的事情將在統整好目前的工作，幾日後再作決定。他希望大家知道，當局做每一件事，都是以香港的整體利益為依歸，所以要做全面審視。他又稱選舉的確是一件重要的工作，但目前來講最重要的工作，就是處理好這次火災撲滅的事件，和之後對需要的災民提供最悉切和最全面的幫助。

多個政黨暫停選舉拉票活動 多個政黨和候選人宣布暫停選舉拉票活動直至另行通知，他們對遇難者表示哀悼，向家屬致以深切慰問，政府主辦的選舉論壇亦會暫停兩日。民建聯表示，會在不影響救援下支援受影響人士，並會停止所有拉票活動。工聯會表示，會積極聯繫受影響市民，亦會暫停所有競選工作，全面協助救援及善後。經民聯表示，會全力幫助居民度過困難時刻，希望政府徹查火災成因，並已停止所有拉票活動。新民黨表示，向殉職消防員及遇難者致哀，會暫停競選活動，呼籲社會攜手共度時艱。自由黨表示，會全力支持救援及善後工作，即時暫停所有競選工程，希望各界支持受影響人士，共度難關。