大埔宏福苑五級火｜紅十字會收逾4.2億元捐款　2.4億現金支援另留1.6億長遠社區復元

其中約2.4億元的現金援助支援，包括攜手八達通派發超過2000張「Red Cash Card」專屬八達通卡，每戶可獲6000元援助，而同住外籍家庭傭工可獲3000元，而所有「Red Cash Card」將透過社會福利署的「一戶一社工」機制，由社工協助登記，並下月分批派發予已登記受助人，預計涉及超過1200萬元。另外，向受影響家庭提供三至六個月現金援助，援助金額根據家庭情況，每月介乎4000元至15000元不等，外籍傭工可獲一次性5000元現金援助，涉額逾1.1億元。

紅十字會亦支援逝世外籍傭工家屬並協助運送遺體，預計援助金額60萬元，為相關家庭提供緊急及復原現金援助（每戶6萬元，分12個月發放）。透過菲律賓及印尼紅十字會提供心理輔導及其他支援；並在有需要時協調安排遺體運返家鄉等事宜

為持續回應受影響家庭各方面的需要，促進社區心理復元和強化支援網絡，並長遠發展社區應對災害能力及靭性，會方投放1.6億元於長遠社區復元項目，包括積極與受影響居民及社區伙伴溝通，進行需要評估及制定長遠方案，其中7000萬元將用作設立社區服務點，提供包括急救、精神健康及心理支援、防災及備災、社區健康及慢性病管理，以及弱勢社群關懷及共融等綜合服務。