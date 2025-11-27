熱門搜尋:
本地
2025-11-27 10:19:21

大埔宏福苑五級火｜經歷目睹災害後或現焦慮恐懼失眠　若徵狀逾月未改善應求助【附情緒支援熱線】

香港心理學會輔導心理學部在社交媒體上表示，個人或群體在經歷或目睹事件後，可能會出現焦慮、恐懼、失眠等急性壓力反應。(吳康琦攝)

大埔宏福苑周三發生五級火，造成重大傷亡。香港心理學會輔導心理學部在社交媒體上表示，個人或群體在經歷或目睹事件後，可能會出現焦慮、恐懼、失眠等急性壓力反應，而每人對事件的反應可能不同，都有機會出現這些徵狀，這是正常的心理反應，並不代表有精神疾病。

香港心理學會輔導心理學部補充，這些徵狀通常會在數天至數週內逐漸減退，但如果受到持續影響，或超過一個月未有改善，建議尋求專業輔導幫助。

如需情緒支援，可致電以下機構的情緒支援熱線：

  • 醫院管理局精神健康專線：2466 7350

  • 「情緒通」精神健康支援熱線：18111

  • 社會福利署熱線：2343 2255

  • 生命熱線：2382 0000

  • 明愛向晴熱線：18288

  • 紅十字會心理支援熱線：5164 5040

  • Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會 24小時情緒支援熱線：2389 2222

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會 英語情緒支援熱線：2389 2223

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

  • 撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

  • Emotinonal Support Hotline for Multi Cultural Communities: 6996 6251

