大埔宏福苑五級火｜經歷目睹災害後或現焦慮恐懼失眠　若徵狀逾月未改善應求助【附情緒支援熱線】

大埔宏福苑周三發生五級火，造成重大傷亡。香港心理學會輔導心理學部在社交媒體上表示，個人或群體在經歷或目睹事件後，可能會出現焦慮、恐懼、失眠等急性壓力反應，而每人對事件的反應可能不同，都有機會出現這些徵狀，這是正常的心理反應，並不代表有精神疾病。

香港心理學會輔導心理學部補充，這些徵狀通常會在數天至數週內逐漸減退，但如果受到持續影響，或超過一個月未有改善，建議尋求專業輔導幫助。

如需情緒支援，可致電以下機構的情緒支援熱線：