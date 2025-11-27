大埔宏福苑五級火｜網傳棚架工人吸煙 立案法團主席指早向承辦商反映

大埔宏福苑五級火，當局目前暫時未確認火警起因，但網上流傳居民群組反映，曾見到棚架上的工人吸煙。(影片截圖)

大埔宏福苑五級火至今造成55人死亡，包括1名殉職消防員，另有72名傷者，包括8名情況穩定的消防人員。當局目前暫時未確認火警起因，但網上流傳居民群組反映，曾見到棚架上的工人吸煙：「住喺頂樓都成日聞到煙味」，指曾向管理處反映有工人食煙，需出通告勸諭；亦指聽說有其他住戶反映家中窗台出現過煙頭。

宏福苑業主立案法團主席徐滿柑向傳媒表示，早前已向工程承辦商反映有棚架工人吸煙，顧問公司都已責成指引督促不可發生這些事情，但起火原因是否涉及吸煙會交由當局調查。對於居民不滿大廈維修安排，他就表示現階段先處理居民尋親及住宿問題。