大埔宏福苑五級火｜網傳棚架工人吸煙 立案法團主席指早向承辦商反映

大埔宏福苑五級火至今造成55人死亡，包括1名殉職消防員，另有72名傷者，包括8名情況穩定的消防人員。當局目前暫時未確認火警起因，但網上流傳居民群組反映，曾見到棚架上的工人吸煙：「住喺頂樓都成日聞到煙味」，指曾向管理處反映有工人食煙，需出通告勸諭；亦指聽說有其他住戶反映家中窗台出現過煙頭。
宏福苑業主立案法團主席徐滿柑向傳媒表示，早前已向工程承辦商反映有棚架工人吸煙，顧問公司都已責成指引督促不可發生這些事情，但起火原因是否涉及吸煙會交由當局調查。對於居民不滿大廈維修安排，他就表示現階段先處理居民尋親及住宿問題。
高層住戶「喺屋企都聞到有煙味」
宏福苑居民鄧先生今日上午在電台節目中表示，自己住在首先起火的宏昌閣，幸火警發生時他正在上班，子女正在上學，全家人平安，目前暫時住在親友家中，但他仍對許多鄰居被困感擔心。宏福苑過去兩年曾捲入3.3億元高額維修工程爭議，鄧先生透露，當時事件在屋苑內引起廣泛爭議，提出質疑的業主不少都上了年紀。由於維修工程引起很大爭議，其後業主特別大會已推翻舊法團，改由新法團處理維修事宜。
「樺加沙」後棚網曾全部更換
對於網上有居民反映曾經見過棚架上的工人吸煙，鄧先生確認有其他居民「影晒相拍晒片」在群組流傳，他住在高層「喺屋企都聞到有煙味」。棚網物料方面，火災前確實有居民關注過物料的安全性，但鄧先生透露早前颱風「樺加沙」吹襲後，棚網損毀嚴重，幾乎全部要更換並「重新掛上去」，更換前後的物料究竟有沒有分別並不清楚。