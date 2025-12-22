大埔宏福苑五級火｜總幹事：機構從未打算將傢電「落袋」 災民全搬走後會捐出

近日有宏福苑災民在網上表示，遷離「善樓」時被禁止帶走商家捐贈的傢俬電器，善導會其後改口表示容許按需取走。善導會總幹事李淑慧今早(22日)在商台節目解畫，指聽到市民的意見後，同意服務不能一成不變，決定從善如流，並強調機構從來沒有打算將傢電「落袋」，原意是留給下一戶宏福苑居民。

原欲留給下戶災民

李淑慧澄清事源有居民查詢，並非已有家庭在遷出時被阻止帶走物資，在政府公布租金補助後，暫未有任何住戶遷離。她解釋，善導會在接收災民初期緊急向不同機構及基金申請物資，為「善樓」的160個「清水樓」單位配置「十寶」家電。她強調，當時與捐贈方的共識是將物資捐贈予入住的災民，目標是讓資源能惠及更多有需要的人。由於當時預計有居民會遷出，同時仍有約200至300名災民在輪候入住，因此希望將家電留在單位，供下一批入住的災民使用，避免面對「家徒四壁」的困境。