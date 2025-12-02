大埔宏福苑五級火｜聖公會：無法辨認遺體或需數月驗DNA　家屬陷徬徨

大埔宏福苑五級火發生第七日，至少151人死，仍有30多人失聯。香港聖公會福利協會服務總監陳慕寧今日在電台節目指，機構在現場提供情緒支援，協助輔導辨認遺體的家屬，過程有不少居民心情矛盾，一方面希望盡快得到家人消息，一方面又擔心他們遇難。她提到，部份家屬若無法辨認遺體，可能需長達數月的DNA基因測試以確認身份，因此心情徬徨。 陳慕寧在港台節目《千禧年代》中說，在五級火後許多居民面對失去家人時都心情矛盾，尤其是政府提供照片居民辨認失聯家屬時，他們既希望得到家人消息，但又害怕面對家人可能已離世。

有家屬殮房認屍 不願承認遺體是家人 她說協會與政府人員溝通，在現場協助家屬做好心理準備，以減少看見遺體照片時的衝擊。不少家屬陸續到富山殮房認領家人遺體，他們在面對悲痛過程中，情緒出現波動，加上家人遺體運到富山殮房時，或會有變化，與相片不同，有家屬情緒波動及出現否定情況，不願承認遺體是家人。亦有家屬無法辨認遺體，可能需要長達數月的DNA測試以確認身份，因此心情徬徨。 市民反覆看新聞影片情緒 同理心對事件產生投射 陳慕寧提到，一些目擊事故或從新聞得知事件的市民，情緒都受影響，有市民反覆觀看新聞，生活心情大受影片，並對事件產生投射，如火災中的小童和長者，會令他們想起家人年齡相若的家人，「同理心亦會令我哋覺得唔開心」。

救援人員失家園 仍堅守崗位 她指需要情緒支援的亦不只大眾，有救援人員亦會有需要，她透露有一名需處理事故遺體及相關圖片的救援人員，他本身就是宏福苑的居民，亦失去家園，雖然其部門容許他休假，但他選擇堅守崗位，希望為鄰舍出一份力。