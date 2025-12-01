大埔宏福苑五級火︱英勇菲傭抱幼主狂跑23層樓 邊逃離邊開Live警告同鄉

大埔宏福苑五級火，死亡人數增至146人，一名於宏福苑工作的菲傭火災初期得知起火後，隨即抱幼主BB狂跑23層樓，最終平安逃離到地面，由於大樓警鐘失靈，她開直播通知在附近工作的其他同鄉盡快離開，目前她與僱主一家失去所有財產，暫時於僱主親友家中居住。
於宏福苑工作半年的菲傭Nerrissa Catabay接受外媒訪問回憶事件經過，當時直播影片顯示，她抱着幼主於宏福苑外地面一邊奔跑一邊呼救，並大聲喊著火提醒鄰居。Nerrissa Catabay稱當時家中只有她及幼主，「我聽到有人尖叫，把頭探出去後發現其他樓有火苗。因為當時有風，火勢蔓延得很快，我沒鎖窗戶及大門，就趕緊抱起BB逃出大樓。」她稱當時帶著孩子，大樓警鐘失靈，升降機亦沒反應，「我從23樓下來後，一度在11樓停了下來，因為我渾身發抖，當時嚇得幾乎都快暈過去了」。
渾身發抖「嚇得幾乎暈過去了」
最終Nerrissa幸運地與少主均成功逃離到地面，更開直播求救，及通知在附近工作的其他同鄉盡快離開。Nerrissa和僱主一家失去所有財產，暫時於僱主親友家中居住，她近日泣不成聲，難以入眠，回憾火災場面如地獄，「我甚麼也沒救出來，只救了我自己，感謝上帝。」
網民讚揚救僱主一家 「明明已經係超人」
事件在社交平台流傳後，香港網民紛讚揚Nerissa「真係好勁仲好有責任心」、「臨危不亂仲記得開live通知其他姐姐，體力勁到單手抱小朋友跑足23層樓，仲話自己save nothing，救咗自己同BB，就等於救咗佢自己一家，同僱主一家」、「救左僱主個BB仲話自己SAVE NOTHING，明明已經係超人」、「一手抱BB一手開live狂跑，Respect」、「呢位姐姐醒目、反應快，救咗BB同自己」、「請到呢個工人姐姐真係有福，做僱主真係一世請佢工作」。