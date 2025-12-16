大埔宏福苑五級火｜菲傭勇救BB長者跑17層樓逃生 災後因財政原因被僱主解約

大埔宏福苑五級火，有235名來自菲律賓及印尼的外籍家庭傭工在宏福苑工作，當中有10名外傭殉職，3人受傷。由於不少住戶聘請外傭，火災後外傭生計亦受影響，當中一名菲傭雖然勇救BB及長者死裡逃生，惟災後卻以財政原因被僱主終止合約，獲關注外勞的組織提供臨時住宿和生活物資應急。單親育4孩的她冀繼續留港工作，向入境處遞交延長逗留期限申請獲批。

單親育4孩 冀留港工作 菲律賓籍外傭Vame於宏福苑工作近一年，她接受電視台訪問時憶述當日Vame表示聽到有人拍門叫疏散，立即抱起男嬰，並帶同男嬰祖母從宏泰閣17樓跑下樓梯逃生。她形容自己當時在哭及顫抖，三人打開門時看到其他座樓著火，有物件燃燒跌落，亦有人尖叫。雖然Vame成功救出僱主家人，不過僱主的住所付諸一炬，她亦因此失去工作，被中介通知僱主因為財政原因決定解除合約。她哭著說理解僱主的處境，但仍感到被傷害：「我能理解僱主的決定，因為他們的房子被燒掉了，但我盡力地照顧該名嬰兒，我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。我的僱主終止了我的合約，這對我而言很傷害。」面對突然失業，Vame感到徬徨，加上她是單親媽媽育有4名子女，大火前準備寄回家供子女讀書的薪金亦被燒光，現時她已獲關注外勞的組織安排到庇護中心暫住，未來有意繼續留港工作，向入境處遞交延長逗留期限申請獲批。

80名外傭受影響 獲外勞組織提供住宿應急 外勞事工中心社區關係主任唐曉昕表示，中心已接觸約80名受火災影響的外傭，並派發約5,000元緊急援助金，提供基本生活物資及臨時住宿安排。她表示不少外傭擔心僱主再無能力繼續聘用她們，希望盡快找到長遠工作。 勞工及福利局局長孫玉菡此前表示，政府致力向在大埔宏福苑火災中受影響的外傭提供支援及協助，已向110名於宏福苑受僱的外傭提供兩萬元特別補助。入境處為因火災導致僱主未能繼續履行僱傭合約的外傭作出特別安排，容許他們以訪客身分留港三個月尋找新僱主，並可按需要再延長，毋須先返回原居地。入境處亦會豁免相關的延長逗留期限費用。