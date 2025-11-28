大埔宏福苑五級火｜菲傭肉身護3個月大少主獲救　嬰兒穩定菲傭留醫ICU

一名在宏福苑工作的菲律賓女傭Rhodora Alcaraz，於大火時與3個月大的嬰兒少主一同被困火場。最終消防成功救出二人，當時女傭仍抱著嬰兒，目前女傭在深切治療部留醫，而嬰兒情況穩定。(無綫新聞畫面)

大埔宏福苑五級火造成的死亡人數增至94人，包括一名殉職消防員。截至早上5時，在78名傷者中，有12人危殆、28人嚴重、16人穩定、22人已出院。報道指，一名在宏福苑工作的菲律賓女傭，於大火時與3個月大的嬰兒少主一同被困火場。最終消防成功救出二人，當時女傭仍抱著嬰兒，目前女傭在深切治療部留醫，而嬰兒情況穩定。

剛抵香港工作數天 報道指周三火警發生期間，剛抵香港工作數天的菲律賓女子在Rhodora Alcaraz與一名僱主及一名3個月大的嬰兒少主一同被困火場。一名菲律賓女子在社交平台拍片求助，表示自己的妹妹在大埔宏福苑當外傭，向她表示正與3個月大的少主被困火場。最終該名外傭及嬰兒一同被消防員救出送往基督教聯合醫院。被救出時，外傭抱著嬰兒，嬰兒目前情況穩定，外傭則在醫院深切治療部留醫。醫生表示，外傭目前正在接受插管治療，一旦病情穩定，可能需要轉到另一家醫院接受進一步治療。