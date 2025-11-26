大埔宏福苑五級火｜蔓延多幢樓宇 4死5傷一消防殉職 多名住戶受困 (持續更新)

今日(26日)下午2時51分，大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防接報後趕到現場開喉射水灌救，同時動用一隊搜救隊協助，直至下午約3時將火警升為三級，並於下午3時34分升為4級，並於下午6時22分升為5級。火屑飄到旁邊大廈，蔓延到相鄰宏泰閣及宏新閣等樓宇，多個單位內部「燒通頂」火光熊熊，至晚上多幢樓宇繼續起火仍未受控。 至下午6時，火警至少造成4死5傷，其中3人情況危殆，一人嚴重，一人穩定，消息指一名消防殉職。此前有一名全身熏黑的消防員送到威爾斯親王醫院。警方已設立熱線讓市民查詢火警的死傷者資料，熱線號碼為1878999。

有住戶未能逃生往廁所躲避 宏昌閣23樓有住戶稱兩小時前已報警，目前仍未有人上門救援，惟她與母親均未能逃生，現時客廳「好大煙」，只能前往廁所躲避，「依家廁所都好大煙又開始冇水」。據指同幢12樓亦有單位住客失聯，10樓有三名長者受困。 開放臨時庇護中心 大批居民前往安全地方暫避，有人情緒激動落淚，封鎖線不斷擴大。保安局已啟動緊急事故監察及支援中心，關愛隊成員在場協助。消防處表示，附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，請避免前往受火警事故影響的地區。因應火警事故，政府派旅遊巴疏散居民，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂（大埔廣福邨）和東昌街社區會堂（大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓1樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。此外，民政處已在雅麗氏何妙齡那打素醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。援助站查詢熱線是2658 4040。民政處會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

多個單位燒通頂 有居民指與家人失聯 網上圖片及影片可見，大廈外牆搭有棚架，火勢沿安全網及棚架燃燒，整棟大廈火光熊熊，濃煙席捲半空，遠至吐露港公路亦能見到濃霧蔓延。 有居民指，與住在附近大廈的家人失去聯絡。有宏新閣的住戶表示，聽到好像燒爆竹聲音，相信是燒著竹棚架，即時從住所逃至地面。有宏盛閣住戶表示，沒接到管理處通知，直至家人看到窗邊有火光才知道；也有住戶聽到聲響以為大維修「落石屎」，至收到朋友致電通知火警才下樓逃生。 屋苑8幢大廈正大維修 宏福苑共有8幢大廈，現場所見8座均搭有棚架及蓋上棚網。。翻查業主立案法團資料，屋苑正進行大維修，包括進行外牆批盪噴漿、鋪紙皮石。 運輸署表示，由於火警關係，大埔公路至元洲仔段 (往沙田方向) 近廣宏街全線現已封閉。同時，由吐露港公路 (往上水方向) 通往大埔公路至元洲仔段的支路的唯一行車線現已封閉。署方表示現時上址交通繁忙，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路、市民考慮使用港鐵服務。

受影響巴士路線須改道行駛，其中包括九巴第72、72A、73A、74A、73X及75X號線 (往九龍/荃灣方向) 及第71K號線 (往來回方向)，以及城巴第79、B8及307號線 (往大圍站/中環方向)。下列巴士站需臨時取消︰廣福邨、廣福道、寶鄉橋、大埔公路往九龍方向（雍怡雅苑至九肚山路）沿途各站。