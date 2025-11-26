大埔宏福苑五級火｜蔓延7幢樓宇　至少13死28傷一消防殉職　政府加開臨時庇護中心 (持續更新)

大埔宏福苑發生嚴重火警。今日(26日)下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防接報後趕到現場開喉射水灌救，同時動用一隊搜救隊協助，直至下午約3時將火警升為三級，並於下午3時34分升為4級，並於下午6時22分升為5級。火屑飄到旁邊大廈，蔓延到相鄰宏泰閣及宏新閣等樓宇，多個單位內部「燒通頂」火光熊熊，至晚上多幢樓宇繼續起火仍未受控。

有住戶未能逃生往廁所躲避

宏昌閣23樓有住戶稱兩小時前已報警，目前仍未有人上門救援，惟她與母親均未能逃生，現時客廳「好大煙」，只能前往廁所躲避，「依家廁所都好大煙又開始冇水」。據指同幢12樓亦有單位住客失聯、10樓有三名長者受困、13樓有一媽媽、BB及工人姐姐仍等救援。

晚上加開3臨時庇護中心

大批居民前往安全地方暫避，有人情緒激動落淚，封鎖線不斷擴大。保安局已啟動緊急事故監察及支援中心，關愛隊成員在場協助。消防處表示，附近居民請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，請避免前往受火警事故影響的地區。

因應火警事故，政府派旅遊巴疏散居民。民政事務總署下午5時許宣布，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂和東昌街社區會堂作臨時庇護中心，予有需要的市民使用，中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。大埔民政處至晚上7時許再加開3個臨時庇護中心，包括大埔社區中心、富善社區會堂和過渡性房屋善樓。此外，大埔和沙田民政處已分別於大埔那打素醫院及沙田威爾斯親王醫院設立援助站，為市民提供協助及供市民查詢。民政處會密切留意情況，如有需要會加開臨時庇護中心，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。