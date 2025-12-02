大埔宏福苑五級火｜被國安處邀會面記招取消　廖成利：簽保密協議不公開內容(更新)

大埔宏福苑五級火後，包括民協主席、前區議員廖成利在內的民間人士原定今日（2日）下午舉行「高樓維修政策」為主題的民間記者會，回應火災善後、設立調查委員會、工程監管、大維修和圍標等問題，不過發起人士今臨時通知傳媒，「因有部門通知，記者會需要取消」，但沒透露是那個部門。廖成利下午1時被警方國安處邀請到元朗警署會面，下午近4時離開。評論人王岸然於Facebook專頁承認自己有份召開記者會，已見過國安處人員及離開。

廖成利：民間團體要恰如其份表達自己立場 廖成利表示，今午1時接到國安處人員會面要求並指因簽署保密協議，未能公開會面內容。他表示民協就火災悲劇提出了意見，「會喺適當時候開記者會」將意見公布及提交予相關部門，亦會「恰如其份」就社會事件提出民生改善建議；被問到民協意見是否包括成立獨立調查委員會，廖成利指民協日前發出的聲明當中，已包括希望設立調查委員會、公布宏福苑火災真相的意見，亦希望找出方法避免同樣悲劇再次發生。被問到能否再召開「民間記者會」，他就說初步睇法是「所有民間團體，大家要恰如其份地，個別自己表達自己嘅立場」。

傳媒早前接獲採訪通知，記者會發起單位人士包括民協主席廖成利、民協副主席李庭豐、身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝、評論人王岸然等出席，並預告探討支援受害災民、居住安排、政府設立調查委員會、工程及物料違規問題、政府部門對工程的監管、維修和圍標問題等多項問題。