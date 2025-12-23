大埔宏福苑五級火｜被捕宏業董事侯華健災後首開腔：每晚瞓唔到覺

大埔宏福苑上月發生五級火災造成161人死亡，屋苑大維修承建商宏業建築工程有限公司的董事侯華健涉嫌誤殺被捕。宏業同樣是屯門怡樂花園大維修的承建商，屋苑昨晚召開管理委員會會議，侯華健在被捕後首度現身開腔並回應火災，指他和公司在災後「好大壓力」，員工陸續回到公司工作，又指不知大火原因，但直言「燒到好得人驚，我每晚瞓覺都瞓唔到。」

宏業員工陸續回到公司工作

宏福苑大火後，怡樂花園大維修的工程顧問遠東建築師樓有限公司要求宏業停工，管委會在昨晚會議跟進屋苑與宏業簽訂涉約700萬元違約保證金的「履約保證書」正本不知所終等問題，另外，遠東在大約一周前得知怡樂花園的棚架目前並不安全，需要處理。