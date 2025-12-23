大埔宏福苑五級火｜被捕宏業董事侯華健災後首開腔：每晚瞓唔到覺

大埔宏福苑上月發生五級火災造成161人死亡，屋苑大維修承建商宏業建築工程有限公司的董事侯華健涉嫌誤殺被捕。宏業同樣是屯門怡樂花園大維修的承建商，屋苑昨晚召開管理委員會會議，侯華健在被捕後首度現身開腔並回應火災，指他和公司在災後「好大壓力」，員工陸續回到公司工作，又指不知大火原因，但直言「燒到好得人驚，我每晚瞓覺都瞓唔到。」
宏業員工陸續回到公司工作
宏福苑大火後，怡樂花園大維修的工程顧問遠東建築師樓有限公司要求宏業停工，管委會在昨晚會議跟進屋苑與宏業簽訂涉約700萬元違約保證金的「履約保證書」正本不知所終等問題，另外，遠東在大約一周前得知怡樂花園的棚架目前並不安全，需要處理。
侯華健在會上發言稱，對於怡樂花園大維修進度因火災受影響深感抱歉，提出可協助安排合資格人士跟進棚架安全，同時回應「履約保證書」正本不知所終，稱公司各項文件都因為宏福苑案件已被執法部門檢走，未能提供所有與銀行或與怡樂花園法團之間的來往信件。
稱不知大火原因
停頓數秒後，侯華健再拿起咪高峰表示要「講多少少」。他透露，大火發生至今差不多一個月，「（公司）伙記心情都已經回復番好多，包括我在內。之前心情都好忐忑，叫做都好大壓力，但我都總要面對。」侯形容事件是不幸，「我哋同同事都好艱難，對呢件事都非常難過；做咗年幾接近完工，最後起火搞出咁大件事，希望警方盡快有一個調查結果，因為依家乜都唔知」、「（今次火災）都有一個好大嘅災難性，燒到好得人驚，我每晚瞓覺都瞓唔到。」
有記者在會後追訪侯華健，被問到棚網不合規等問題時，侯華健就表示不便受訪。