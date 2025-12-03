大埔宏福苑五級火｜路透社男居民無助照片震撼全球 妻受困至今仍失聯

大埔宏福苑五級火累計最少156人死亡，引發全球關注，各國傳媒報道事件時大多都選取了一張由路透社攝影記者蕭文超拍攝，一名年長男子於火場前呼天搶地無助的照片。路透社作出跟進報道，並發放更多他當時的照片，其兒子受訪時稱父親71歲，因落樓湊孫放學避過一劫，惟其妻子留在家中，至周二仍是30名失聯人士名單之一。

落樓湊孫放學避過一劫

路透社最新發放照片可見，該名姓Wong(黃或王)的男長者於附近路邊看見宏福苑多座失火後情緒失控，求助稱「我妻子在大廈內」，更一度跌坐地上，悲痛欲絕，需由趕至的多名警員安慰。報道稱，大火爆發當晚，有警察找來一張膠椅子讓他坐，他有時低聲說着「我會來找你」。截至本周二，當局仍未尋回他的妻子，至今仍是30名失聯人士名單之一