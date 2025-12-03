大埔宏福苑五級火｜路透社男居民無助照片震撼全球 妻受困至今仍失聯

大埔宏福苑五級火累計最少156人死亡，引發全球關注，各國傳媒報道事件時大多都選取了一張由路透社攝影記者蕭文超拍攝，一名年長男子於火場前呼天搶地無助的照片。路透社作出跟進報道，並發放更多他當時的照片，其兒子受訪時稱父親71歲，因落樓湊孫放學避過一劫，惟其妻子留在家中，至周二仍是30名失聯人士名單之一。
落樓湊孫放學避過一劫
路透社最新發放照片可見，該名姓Wong(黃或王)的男長者於附近路邊看見宏福苑多座失火後情緒失控，求助稱「我妻子在大廈內」，更一度跌坐地上，悲痛欲絕，需由趕至的多名警員安慰。報道稱，大火爆發當晚，有警察找來一張膠椅子讓他坐，他有時低聲說着「我會來找你」。截至本周二，當局仍未尋回他的妻子，至今仍是30名失聯人士名單之一
退休前是維修工程判頭
路透社最新刊登了其兒子的訪問，兒子稱希望透露他們一家的故事，「成為心靈治療一部份」。他披露父親71歲，日常和妻子輪流湊孫女放學，上周三火災當日輪到父親負責，媽媽留在家中，但父親落樓後得悉宏福苑起火，未及接回孫女便立即趕回，發現他居住的大廈中層已一片火海，媽媽曾致電父親約一分鐘通過電話，但之後媽媽一直失去聯絡至今，父親第一日大受打擊未能接受事實，惟心中已知道太太已離他而去。
早憂慮維修不安全 拆走發泡膠換防火膠板
兒子稱，父親退休前是維修工程判頭，亦是註冊水電工，早已憂慮宏福苑維修工程不安全，所以自行拆走封在單位窗外的發泡膠，改為裝上防火膠板，並定期向窗外的棚網淋水，「即使知道有風險，但無論他做過甚麼，都阻止不了事情發生。」