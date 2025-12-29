大埔宏福苑五級火｜逾百災民聯署向特首發信 盼原址重建

大埔宏福苑五級火事發距今已有一個月，火災燒毀七幢大廈逾千個單位，家園成廢墟，未被火災波及的宏志閣居民亦未能返回寓所，數千居民散落在各區，屋苑去向至今未明。宏福苑居民今日（29日）向特首李家超、財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸發信發出聯署信，希望政府能夠在宏福苑原址重建，讓居民重回家園。

公開信上目前共有至少117名居民聯署。居民表示災難令他們失去了安身之所，也失去了多年來與家人、鄰里共同建立的生活根基，宏福苑對他們而言不僅是一個屋苑，也是他們的家，是他們世代居住的地方，許多居民長年在此生活，鄰里之間互相扶持，彼此早已成為一家人。由於這裏承載著居民的回憶，孩子的成長、長者的安養、家庭的團聚、穩定和安居，失去家園並非只是失去一個居住的空間，而是失去了他們安穩的根。