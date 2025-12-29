大埔宏福苑五級火｜逾百災民聯署向特首發信 盼原址重建

大埔宏福苑五級火事發距今已有一個月，火災燒毀七幢大廈逾千個單位，家園成廢墟，未被火災波及的宏志閣居民亦未能返回寓所，數千居民散落在各區，屋苑去向至今未明。宏福苑居民今日（29日）向特首李家超、財政司司長陳茂波及副司長黃偉綸發信發出聯署信，希望政府能夠在宏福苑原址重建，讓居民重回家園。
公開信上目前共有至少117名居民聯署。居民表示災難令他們失去了安身之所，也失去了多年來與家人、鄰里共同建立的生活根基，宏福苑對他們而言不僅是一個屋苑，也是他們的家，是他們世代居住的地方，許多居民長年在此生活，鄰里之間互相扶持，彼此早已成為一家人。由於這裏承載著居民的回憶，孩子的成長、長者的安養、家庭的團聚、穩定和安居，失去家園並非只是失去一個居住的空間，而是失去了他們安穩的根。
「重建生活尊嚴與希望唯一途徑」
居民懇切請求政府，希望能夠在宏福苑原址重建，讓他們回到熟悉的地方，繼續與家人和鄰里共同安穩生活；對於災民而言，原址重建不僅是居住的安排，更是心靈的安慰，是重建生活尊嚴與希望的唯一途徑。居民又指，明白重建需要時間與資源，但相信政府有能力、有責任去回應災民的呼聲。
財政司副司長黃偉綸於本月中表示，聆聽居民意見後，約數星期內會有安置方案出爐。他提出五個可行選項，包括：於大埔覓地興建千餘個居屋單位；讓居民跨區選購居屋項目，最快明年年中可以選擇；讓居民入住簡約公屋；政府購買業權，居民自行安排購買私樓、租住單位或購買居屋、租置單位等。另一選項是原址安置或重建，黃偉綸說雖然大廈結構沒有即時倒塌危險，但不代表可以合理地修復，加上要考慮居民心理創傷，需要小心考量，現階段不會抹殺任何方案。