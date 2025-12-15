大埔宏福苑五級火｜鐵滑梯毛蟲架等遊樂設施被拆 房屋局：拆棚需足夠空間

大埔宏福苑五級大火導致160人死亡，仍有6人失聯，社交平台近日流傳照片，指多個位於宏福苑外的兒童遊樂設施被拆除，包括經典鐵滑梯、毛毛蟲爬行架等。
有網民早前撰文指，由於宏福苑脫離房屋署管理，故保存了80、90年代的遊樂設施如鐵滑梯、毛毛蟲爬行架，災前一直開放使用，亦吸引了鄰近廣福邨小朋友遊玩，感嘆相關設施至今有逾40年歷史，「過得到五級火，過唔到政府嘅強拆」，質疑政府未經業主大會授權拆除「宏福苑、廣福邨居民，以至大埔人四十幾年嘅共同回憶」，做法不妥，「火災幾日都唔需要拆嘅中央公園，同埋呢邊嘅長滑梯，點解呢幾日突然拆曬？依家呢一刻又唔係救緊人，憑咩？」。
緊急開展工程 及後通知法團
房屋局回覆傳媒表示，宏福苑大火後，其外牆棚架及附屬構築物已嚴重燒毀，且外牆棚架及附屬構築物已嚴重燒毀不穩定狀態，為了保障公眾安全，必須盡快移除。由於移除有關棚架及附屬構築物須用大型吊運機械協助，惟因大型吊運機械需要足夠面積和堅實平整的作業空間，為確保工程的安全及穩定，公園內設施必須移除。局方強調，根據《建築物條例》（第123章），在緊急情況下，建築事務監督或獲授權人員可在無需通知有關的擁有人，或在發出通知之前或之後，進行或安排進行其覺得必須的工程。由於今次拆棚工程屬緊急情況，必須先行展開，房屋局獨立審查組在開展工程後已通知宏福苑業主立案法團。