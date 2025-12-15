大埔宏福苑五級火｜鐵滑梯毛蟲架等遊樂設施被拆 房屋局：拆棚需足夠空間

大埔宏福苑五級大火導致160人死亡，仍有6人失聯，社交平台近日流傳照片，指多個位於宏福苑外的兒童遊樂設施被拆除，包括經典鐵滑梯、毛毛蟲爬行架等。

有網民早前撰文指，由於宏福苑脫離房屋署管理，故保存了80、90年代的遊樂設施如鐵滑梯、毛毛蟲爬行架，災前一直開放使用，亦吸引了鄰近廣福邨小朋友遊玩，感嘆相關設施至今有逾40年歷史，「過得到五級火，過唔到政府嘅強拆」，質疑政府未經業主大會授權拆除「宏福苑、廣福邨居民，以至大埔人四十幾年嘅共同回憶」，做法不妥，「火災幾日都唔需要拆嘅中央公園，同埋呢邊嘅長滑梯，點解呢幾日突然拆曬？依家呢一刻又唔係救緊人，憑咩？」。