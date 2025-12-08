大埔宏福苑五級火｜阿伯無視危險後樓梯燒衣 女住客拍片公審：咁大教訓你都唔聽

大埔宏福苑發生五級大火造成逾百死，不少市民頓變驚弓之鳥，惟有人仍無視防火意識。社交平台近日瘋傳影片，一名女住客拍到住所後樓梯，有一名年長男子燒街衣，她指危險及違法，保安亦在旁持水桶想淋熄火種，雖然男子表示「燒埋今日唔燒」，一度阻止保安淋熄火種，女住客最終警告，「有晒影片我真係會報警，你再咁樣，有咁大教訓（宏福苑五級火）你都唔聽」，男子最終用鐵枝撩撥熄滅火種。

該影片可見現場為一棟大廈9樓的後樓梯梯間，防煙門半開，女住客發現一名穿背心的年長男子在後樓梯以化寶桶燒衣紙，鐵桶火光熊熊，一名管理員亦在旁手持水桶。女子阻止對方大罵「法例規定唔可以喺大廈燒衣㗎，你再係咁我真係報警，仲要咁樣行開咗個火頭先」，不過男子反駁「我睇住佢燒㗎」，女住客即表示：「法例唔容許，就算睇住都唔可以」，此時男子揚手表示「燒埋今日唔燒」。管理員欲用水桶滅火，「我幫你淋熄返佢」，但遭男子大聲拒絕「唔好淋熄佢」。女住客再罵：「你唔好大聲對管理員，我有晒影片我真係會報警你再咁樣，有咁大教訓你都唔聽」，男子聽罷隨即用鐵枝撩撥火種等待熄滅，管理員表示會確保火種全熄才離開。

一度阻止管理員淋水滅火

在社交平台Threads轉載影片的女網民發帖，批評男子「無藥可救、四處遺禍」，感慨「敏感時期（宏福苑五級火）仲搞啲咁嘅嘢」。樓主及後在補充，「Sorry（對不起）唔記得講係群組轉發，我非當事人。嬲得滯唔記得補充返。」

有網民指男子行為危險，認為要立即報警：「真接攞個滅火筒一野噴熄佢，再報警。仲同佢講講講」、「上次我住嘅大廈都有人喺走火樓梯燒嘢，搞到成座大廈都係煙，有人勸唔掂索性直接報警」、「呢種人，唔畀教訓佢，遲早佢會畀個更大教訓你」、「呢種人會恃老賣老，對咩法例規定係聽唔入耳嘅，直接講我報警就會罰你幾皮嘢阿伯可能仲好」、「住舊樓好多呢啲，過時過節⋯⋯走廊就好大陣燒衣味」、「我屋企有長輩以前都係咁，佢好虔誠亦都好信呢啲鬼神嘢嘅，但未有大埔單嘢之前，幾年前都明白後樓梯生火其實好危險之後，(e.g.一堆衣紙突然飛出桶)，都改落樓下公用化寶爐度燒，唔係話唔尊重傳統文化，但人係要識變通」、「佢都幾醒目喎！開住防火門嚟燒，驚死啲煙入唔到人哋間屋，住你隔籬真係多謝晒」。