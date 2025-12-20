大埔宏福苑五級火｜麥美娟籲業主勿「趁火打劫」大幅加租

政府將向宏福苑業主發放為期兩年，每年15萬元的租金補助，星期一起會發放首批7.5萬元補助金。民政及青年事務局局長麥美娟接受電台訪問表示，留意到有大埔區內的租盤業主，在當局宣布發放補助後加租，她呼籲這些業主考慮宏福苑居民的情況，不要如坊間所指「趁火打劫」，大幅加租。

建議入住政府過渡屋單位

麥美娟又說，明白宏福苑居民希望在區內覓得租盤繼續居住，方便上班上學。但如果因不同原因，未能在原區尋找到合適單位，建議居民可考慮入住政府提供的過渡屋單位，她強調政府目前有足夠的過渡屋單位，應付宏福苑居民需要，而且過渡屋租金相對較低，居民繳交租金後，仍有餘額應付其他生活需要，包括交通費。