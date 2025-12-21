大埔宏福苑五級火｜麥美娟：委任管理人非解散法團 管理公司會定期提交報告

政府因應大埔宏福苑五級火災，援引《建築物管理條例》第31條，向土地審裁處申請解散現有業主立案法團管理委員會，並委任華懋集團旗下合安管理有限公司接手管理。民政及青年事務局局長麥美娟今日(21日)澄清，解散的僅是管委會，業主立案法團本身仍然存在，而委任管理人只是代行管委會職能，並不影響法團的法定權力。 麥美娟在電台節目中表示，宏福苑受災居民的情況和訴求各有不同，例如宏志閣並未受火災影響。法團管委會需處理的事務繁重，包括大型維修工程後續、合約及法律問題、保安與園藝安排、保險索償，以及基金戶口結餘等，並非一般管委會能夠應付。她強調，委任管理人是依法進行，並已考慮到其專業能力及減輕業主財政壓力。

委任管理人旨在協助處理管理及後續工作 麥美娟續指，委任管理人旨在協助居民處理火災後的管理及後續工作，尤其現時協助法團簽約的管理公司將於年底約滿，續約情況未明，政府希望確保法團運作不受影響，因此委託專業機構協助業主決策。她重申，管理人不會收取行政費，以減輕業主的負擔；若土地審裁處批准申請，管理人將可依法接管法團資料，包括合約、保單及銀行戶口餘額，並聘請專業人士審視法律程序，向業主提供意見；但所有行動仍須依《建築物管理條例》召開業主大會並獲同意。

民政事務總署亦會成立專責小組，與合安管理有限公司共同跟進屋苑管理。合安具近40年經驗，管理人須每月向政府報告、每三個月向土地審裁處匯報，並透過簡介會及熱線與業主保持溝通，確保透明高效。

絕不放生任何需要負責的人 麥美娟在回應網上傳言時指出，委任管理人並不會妨礙火災調查，相關工作將繼續推進，絕不會「放生」任何需要負責的人，同時引述特首的說法，強調調查必須深入，務求令責任者承擔後果。 她又指，除了短期的應急住宿安排外，政府正著手研究中期及長遠的住房方案，以協助四類受影響業主：其一是暫住青年旅舍或酒店的人士；其二是已入住房委會過渡房屋的住戶；其三是居於房協項目或中轉屋的家庭；其四則是依靠出售宏福苑單位維生的業主。政府將提供為期兩年的租金補助，每年上限為15萬元；若業主在此期間已獲永久安置或接受其他方案，補助便會停止。