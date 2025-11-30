大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」　民建聯發聲明回應爭議

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。

大火翌日黃碧嬌以忙於安排宏福苑災民住宿，婉拒接受《am730》訪問，她當日回覆其他傳媒查詢時，表示不清楚屋苑大維修工程的最新進度，強調在去年9月法團換屆後已不是法團顧問，亦一度稱「呢一個區區議員就真係唔係我覆蓋」，惟根據區議會地方選區範圍，其所屬的大埔南選區涵蓋宏福苑。

今日黃碧嬌在多人陪同下，到富亨鄰里社區中心的弔唁處弔唁，身處黑色衣服和外套的她被拍到多次用紙巾拭抹眼睛，惟她在最少4人陪同離開時，未有回應有線新聞記者追訪「為甚麼說自己沒有參與維修工程」，其中一名右手手持拐杖的長者，更一度用左手推開有線新聞的咪高風及用右手阻擋鏡頭，亦有同行者高呼「你躝開」。

民建聯：深信公道自在人心

黃碧嬌所屬的民建聯今日發表聲明指，待有關部門全面及公正的調查後，倘證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，「我們絕不姑息，並支持依法依規作出嚴正處理。」民建聯又稱網上有很多對民建聯的中傷抹黑、不實謠言，深信公道自在人心，呼籲各界在有調查結果前保持客觀公道，避免作出未經證實的揣測。