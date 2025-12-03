大埔宏福苑五級火｜黎棟國指現做法較快尋真 江玉歡稱調查委員會更具優勢

大埔宏福苑發生五級火，行政長官李家超昨日(2日)宣布成立「獨立委員會」。前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國今早(3日)在港台節目指出，獨立委員會不受既定法律程序約束，沒有條條框框可更有彈性及快速地找出真相。

黎棟國表示，香港處理重大事件時可以採取幾種方法，包括按法例成立獨立調查委員會及成立獨立委員會，後者沒有權力傳召證人、查閱文件和發出手令搜查等，但強調「獨立」兩字，委員會會由獨立第三方人士組成，公信力較大。他又指，委員會組成應該由與行業無關的專業人士主導，相信各部門將會根據行政長官指示提供充分資料，委員會亦會舉行聽證會，邀請部門、工人及目擊者在聽證書作書面陳述，公開提出意見以尋求真相。獨立委員會與其他部門的調查工作相輔相成，隨著聽證會上的資料整理和收集，將能為執法機關提供更多方向及資訊作重點調查。