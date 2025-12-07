熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-07 15:54:04

大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上　孫玉菡：不排除全戶罹難

分享：

大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。

大埔宏福苑大火發生已經逾一周 (路透社) 大埔宏福苑五級火發生一周後，繼續有市民到場獻花悼念(路透社) 大埔宏福苑五級火 大埔宏福苑五級火造成多人死傷 大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤，不少人情緒受困。(資料圖片/AP) 大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤，不少人情緒受困。(資料圖片/AP) 大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤，不少人情緒受困。(資料圖片/路透社) 大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤，不少人情緒受困。(資料圖片/路透社) 大埔宏福苑五級火12月4日照片。（美聯社） 大埔宏福苑五級火12月5日照片。（美聯社） 大埔宏福苑五級火12月4日照片。（美聯社） 大埔宏福苑五級火12月4日照片。（美聯社） 大埔宏福苑五級火12月4日照片。（美聯社） 大埔宏福苑五級火12月4日照片。（美聯社）

勞工及福利局局長孫玉菡今日在無綫電視節目《講清講楚》受訪時表示，宏福苑1,984戶居民中，有1,971戶已透過「一戶一社工」跟進。至於仍然未能聯絡上的13戶，孫玉菡不排除他們全戶罹難，但會繼續全力聯繫非同住的家屬，希望儘快釐清失聯原因，亦正思考如何為失聯個案家屬特事特辦，加快處理後事等程序。

adblk5

孫玉菡提到，社會福利署共有約2,000位社工，近乎每位社工都在「擠出時間」一對一跟進宏福苑居民個案，又強調會長期支援宏福苑居民。不過，他強調社署社工原本的工作不會停止，市民毋須擔心社工無法兼顧。他又提到，日後在專門領域例如需要「哀傷輔導」時，會向相關機構尋求人手支援。

地盤全面禁煙   考慮設定額罰款

政府就宏福苑大火成立獨立委員會，孫玉菡稱必定全力配合「毫無保留」呈交相關資料。局方又正研究修改附例，將地盤全面禁煙，等新一屆立法會上任，第一時間呈交審議，亦會考慮設立定額罰款。至於會否在地盤外為工人設吸煙區，如何平衡火警風險，要再思考。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 