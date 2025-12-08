大埔宏福苑五級火｜159人死31人仍失聯 家屬採DNA冀還父母身份 吊臂運建材加固大廈 (持續更新)

【12月8日早上11時30分更新】大埔宏福苑五級奪命大火慘劇159人死，31人仍失聯，部分遺體未確認身份。警方昨日（7日）表示，已聯絡失聯者及未能辨認遺體的家屬，安排他們今日（8日）開始分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體。在廣福社區會堂採樣，計劃兩日內完成。今日（8日）早上9時許，陸續有家屬到達社區會堂採樣，警方傳媒聯絡隊人員在場協助。 父母住在宏昌閣低層至今失聯的一名家屬指，抽取口腔組織等過程約半小時，警方表示採樣後需要數周才能驗證身份，惟告知遺體的基因有可能已被水沖走，她稱招魂後「在屋裡面搵到舊好細好細、縮到好細（遺骸），唔知係阿爸定阿媽嘅。」，對失去至親很傷痛，但仍然希望能還父母一個身份；由於未確認身份，至今未能領取死亡證，善後工作令她與妹妹身心俱疲，「好多手續要辦，每一日好多嘢要排隊，搵親朋戚友代辦都唔可以，要拎住災民證去辦。」 另外，今日有大型吊臂車駛至受災樓宇附近，吊運木方及木板等建築材料到受災單位，預料是為被嚴重焚毀有潛在危險的單位進行加固工程。

【12月6日下午10時30分更新】政府繼續跟進大埔宏福苑大火。「災難遇害者辨認組」人員今日繼續在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近進行搜索，暫未有發現遺骸。警方正聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們在下星期初進行脫氧核糖核酸(DNA)口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身分。 政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至下午4時，已收到外界捐款約30億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為33億元。政府截至今日已處理1125宗個案，向受影響家庭發放生活津貼。基金會就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至今日已處理85宗個案。另外政府至今已向1931戶派發一萬元應急補助金。 另外，房屋局獨立審查組今日繼續抽取受災樓宇的混凝土芯，目前已包括4座樓宇。至於所有4個居屋屋苑，包括深水埗怡閣苑、觀塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清麗苑，及一個租置屋邨柴灣峰華邨的棚網，已全部完成拆除。政府早前下令，所有正進行大維修而外牆設有棚網的公私營樓宇和政府大樓，須即時將棚網下架並停止外牆工程。就200多幢外牆設有棚網的私人樓宇，截至下午3時，175幢私人樓宇的外牆棚網已經移除，另有52幢的移除工程正在進行中，預計可於一至兩日內完成。要求額外時間處理的申請有3宗，涉及3幢樓宇，相關承建商表示會爭取於下星期完成所需棚網移除工程，屋宇署經審視有關理據後，接受其延期申請。 【12月6日下午5時30分更新】警方災難遇害者辨認組（DVIU）今日繼續在現場搜索，小型吊臂車、夾斗、推土機及挖掘機亦進場，在宏昌閣及宏泰閣地下清理倒塌的棚架及雜物。 運輸署表示因應大埔區內部分路段解封，部分受影響的巴士路線已恢復行走原本路線，其中所有往大埔方向的巴士路線會恢復原來路線。



【12月4日晚上11時20分更新】警方約300名災難遇害者辨認組人員，今日在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人；人員亦已將早前找到的懷疑人骨交予法醫作進一步檢測。警方會繼續跟進報稱失聯人士個案，務求盡快確認他們的情況及死傷人數。另外，由消防處牽頭的跨部門調查專組聯同機電工程署人員，在初步確認的起火位置調查外牆的石油氣管道，並未有發現該管道有損壞的情況。 【12月4日下午5時45分更新】民政及青年事務局局長麥美娟表示，當局考慮到災民生活上有各種迫切的需要，例如近日天氣轉涼，需添置衣服及物資。當局會將每戶的生活津貼由5萬元增加至10萬元，當局早前已向300多戶提供了5萬元生活津貼，稍後會向有關災民轉帳多5萬元。 政府提供的「一戶一社工」計劃目前有1,000多戶已登記，麥美娟指社工會每日致電問候居民，她指：「唔使客氣，即管同社工講要求，想點幫手」。她舉例很多居民表示不清楚如何申請眾多的補助，可以直接向社工反映，由社工協調「一次過登記」。 截至昨日，有526戶共1,241人入住民青局安排的青年宿或酒店；有2,000人入住過渡性房屋。位於啟德的青年驛站「啟航1331」向災民提供500間房間，營運方已安排穿梭巴士，方便災民往返大埔處理各種事宜。另外，麥美娟指營運方亦已安排「客廳」，讓街坊聚在一起聊天、紓發感情，有鄰里間的支持。 政府成立的大埔宏福苑援助基金，目前籌得25億元，加上政府投入的3億元起動資金，總共有28億元。目前已啟用捐贈物資平台「www.taipodonation.com」，已接獲1,300宗登記，當中約30%由機構提出捐贈，其他屬個人提出。當局已向過渡性房屋的災民，完成物第一輪物資配對工作。 麥美娟指政府知道宏福苑單位是災民最貴重的資產，但形容問題不簡單，已指示財政司副司長黃偉綸領導的小組研究災民長期居住問題。麥美娟指：「應承長期、持續陪住居民，克服唔同挑戰，令大家重新過新生活」。 被問到民青局在監督樓宇維修工程有否不足，需否問責。麥美娟強調今屆政府就物業管理工作提出很多措施，包括去年通過修訂物業管理條例。她指業主「要有意識管好自己層樓」，而當局當時已經指需賦予局長更大權力，協助業主立案法團作樓宇管理工作，並指出會向新一屆立法會再提交修訂建議。

【12月4日早上11時更新】發展局局長甯漢豪周三(3日)宣布，所有正在進行大維修的公營及私營樓宇，須於周六(6日)前拆除外牆所有棚網。業界普遍認為有足夠人手完成拆卸，但連同棚網檢測所需時間，其他外牆維修工人可能約有10天無工開，或受影響生計。 【12月4日早上10時更新】 宏仁閣、宏建閣、宏志閣：無人死亡 宏道閣：2人死亡 宏盛閣：1人死亡 宏新閣：3人死亡 宏昌閣：70人死亡 宏泰閣：82人死亡 一人未確定在哪座大廈出事，但估計在宏昌閣或宏泰閣。 【12月3日晚上11時更新】政府就大埔宏福苑火災成立三個工作組，分別負責調查及規管、緊急支援及募捐，以及應急住宿安排，並持續推進善後及援助工作。截至12月3日中午，「大埔宏福苑援助基金」已接獲外界捐款21億元，連同政府啟動資金3億元，基金總額約24億元，將用於協助居民重建家園，提供長期支援。 發5萬生活津貼 已處理326宗個案 政府已向每位死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，並處理52宗個案；另向每戶受影響家庭發放5萬元生活津貼，已處理326宗個案。應急補助方面，政府已向1,921戶派發一萬元補助金，並聯絡餘下已登記的約十戶安排領取。社署已接觸超過1,600戶，提供「一戶一社工」服務，並向暫住居民派發面值2,000元八達通卡。 住宿方面，已有1,152名居民入住青年宿舍、營舍或酒店，另有1,765名居民入住過渡性房屋或房協單位。大埔民政事務處維持一所臨時庇護中心開放，另一所將運作至所有使用者遷往應急住宿。 捐獻平台收逾1,100個登記 物資援助方面，政府與業界合作的捐獻平台已收集逾1,100個登記，涵蓋食品、衣物、寢具及電器，並啟動配對工作，首批物資已送往居民入住地點，後續配對將持續進行。 【12月3日晚上9時更新】政府對大埔宏福苑災民有進一步體恤措施，當中將寬免受影響業主及居民2024/25課稅年度的應繳稅款餘額，以及2025/26課稅年度的應繳稅款，即無需繳交就2024/25課稅年度發出的稅單，亦將為受影響業主及居民代繳地租，以及寬免因火災而不能使用住宅的差餉。 免7至11月水費排污費 政府發言人又表示，會豁免宏福苑居民於7月至11月的水費及排污費。至於電費及電訊服務費用，相關機構已為居民提供不同支援服務，包括中電已豁免受影響客戶11月的電費，並向有關客戶安排退還電力賬戶按金；而不同電訊商亦為受影響的客戶提供豁免服務費用、免費借用手機及免費電話儲值卡等支援。此外，中石化(香港)石油氣已豁免受影響客戶11月的氣費。 發言人提到，入境處已豁免居民補領證件的手續費；醫管局轄下公立醫院的傷者，整個治療和復康過程所需的醫療服務，包括藥物及醫療器械，均會獲全額費用豁免；食環署會寬免提供骨灰安置及相關服務費用。

【12月3日下午5時更新】消防裝置承辦商6人昨日被捕，涉嫌作出虛假陳述，向消防處訛稱在大維修工程期間不會關閉火警鐘。警方已完成搜索全部7棟起火的大廈單位，最新有159人死亡，當中140具遺體已由家屬初步確認身份，包括49男、91女，年齡介乎1至97歲。最先起火的宏昌閣70人死亡、第二棟起火的宏泰閣82人死亡、宏新閣3人死、宏道閣2人死、宏盛閣1人死，宏仁閣及宏建閣則無找到死者。不過，有一名死者當時很快被移離現場，暫時未能確認身份，未知居住在哪棟大廈，警方預計是來自宏昌閣或宏泰閣。 目前有79名傷者，當中42人已出院；37人仍留院，當中4人危殆、9人情況嚴重、24人情況穩定。現時仍然有31人失聯，警方已查詢出入境紀錄、流動通訊資料、銀行紀錄等，但仍然未能找到有關人士。印尼領事館提供了32宗懷疑外傭失聯個案，當中還有3宗未能聯絡，不過資料零碎，只得其英文名。 警方在部分單位內找到懷疑人骨，會交予法醫及政府化驗所確認是人類或其他動物，亦會測試DNA確認身份。警方表示如果在主力牆燒剩鋼筋的單位，死者可能已燒成灰燼，最終部分人士未必能讓家屬成功辨認，但強調會努力進行工作。下一步行動會搜查大廈外圍，會移除地下倒塌的棚架及灰燼，不排除有遺體壓在棚架下。警方就事件設立10條熱線電話，截至今早10時接獲40名市民報案，提供136段片段及205張相片作調查。

在搜查過程中，警方提及很多單位燒成灰燼，主力牆剩下鋼筋，甚至連天花亦被焚燒。災難遇害者辨認組主管警司鄭嘉俊指出現場有不同危險，空氣十分混濁，充斥濃烈氣味。隊員的體能及心理都面對大挑戰，隊員需要帶同裝備，徒步上落30多層。現場慘況更為他們帶來強大衝擊，包括在同一樓層同時找到幾具遺體，形容「有大有細，有老有嫩，甚至可能係一家人」。他續指隊員為了將更完整的遺體交予家屬，徒手挖沙石、泥濘、雜物、污水。行動中，有隊員的親人離世，但仍然主動提出希望盡快歸隊。 警方在11月29日至12月1日接獲報案，有人在社交平台假扮是災民，4人被騙取共25,500元。警方拘捕了一名32歲男廚師，為傀儡戶口持有人，不排除有更多人被捕。警方已要求社交平台移除相關帖文，及要求支付平台停止有關戶口運作。除此之外，有詐騙集團冒充政府，向市民發放假的捐款確認通知，附上可疑的電話號碼，誘使市民回電，詐騙及騙取個人資料，警方強調政府不會發出短訊索取市民的個人資料。

【12月3日早上10時更新】大埔宏福苑未受五級大火波及的宏志閣，由今日(3日)起一連兩日開放讓居民返回單位取物品。今日早上近9時，大批住戶乘坐旅遊巴抵達宏志閣。有一批穿上「政府應急隊」背心人員在場協助住戶上樓。早上陸續有居民到場，部分推著行李箱。



居民吳先生表示欲返家取回一些日常用品，現時暫時入住過渡房屋「善樓」 3個月，希望日後可返回宏志閣居住，另有居民對日後能否往返家園，感到無奈，亦不知如何是好，亦有居民帶走洗衣機，機內仍藏有衣物。宏志閣居民何小姐指回單位為父母取回藥物：「最主要藥物及取回一些較厚的衣物，怕過後不知道會不會凍。」她形容「我們算是幸運，因為兩老仍然健健康康，算是幸運一群」。



宏志閣居民可於今日及明日早上9時至晚上9時任何時段，帶同身份證明文件到廣福邨廣義樓旁邊的報到點。每戶可以在相關時段，返回單位一次，每戶限兩人同時上樓，逗留最多一個半小時。

【12月2日上午10時更新】行政長官李家超宣布會成立獨立委員會，會邀請司法機構交由一名法官主持，審視事故起火及迅速蔓延的原因及相關問題，會向社會全面公開報告。李家超要求調查到底，認真改革，「化悲憤為改革力量」，打破利益藩籬。他續指不論涉及任何人都會「一問到底、追責到底，令真相水落石出，讓公義得到伸張，讓逝者得到安息，讓生者安心」。他又指必須放眼長遠，堅定前行，穩步推進政府運作，宣布如期在12月7日舉行立法會選舉。 李家超指今次事件中，有人有預謀地將合規及不合規的棚網混合使用，混水摸魚。他指：「咁多維修工程，肯定有工程合規。調查顯示的確有一部分違背良心、天地不容地作違法行動」。當局已在多個正進行大維修工程的樓宇採取棚網樣本，會盡快公布化驗結果。李家超續指：「無良嘅人等於每日喺社會見到嘅罪犯，全世界所有城市都有咁邪惡嘅人犯法，每個城市都存在犯罪數字。我哋努力打擊，今次認為缺失涉及唔同環節，檢測、監督有疏漏」。 李家超表示必須就8大範疇作系統改革，包括樓宇維修工程施工安全要求、標準監督及日常維護制度：工程各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當合謀串連等系統問題；針對樓宇維修工程，現行工程用料清單是否全面，有關驗證及檢測制度是否有效；各環節監管人員角色及責任承擔，包括政府部門及授權負責的專業人士等；維修工程可能涉貪圍標、違規招標；大廈消防系統及有效運作所需的監督及責任；大火中就上述範圍的相關責任；法律及懲罰的足夠度。 被問到為何仍可繼續留任特首一職，李家超指無人希望發生大火，所有人已經盡一切所能。他續指即使政府已盡力做到最好，在不同城市仍會發生大火。他指部分系統缺失或積累了多年，現時需要團結，政府會努力就工程施工、監督等作改革。

李家超強調政府「不會暫停救援工作，不會遺留任何一個人，不會放棄任何一個家庭」。事件至今造成151人死亡、79人受傷，40人仍然留醫，警方已聯絡或排除多個報稱失聯個案，正跟進餘下約30個失聯個案。目前大約20名災民仍然留在庇護中心，李家超指官員到過渡性房屋探望了部分災民，他們指對政府提供的物資、服務及津貼感到滿意。不過，有災民指收到登記領取津貼的詐騙短訊，李家超譴責這些卑鄙的欺騙行為。 警方國安處近日拘捕3人藉火災意圖煽動，包括發起聯署的24歲中大學生關靖豐、屯門前區議員張錦雄，及一名女義工。李家超指現時社會需要團結一致，任何人如果利用悲劇犯罪、作破壞，當局會盡一切所能將他們繩之以法。 中央港澳工作辦公室主任夏寶龍日前在深圳聽取有關火災救援情況的詳細匯報，李家超指與夏寶龍有溝通，對方表示全力支持特區救援工作，肯定特區的工作，會繼續支援特區全心全意推動改革。

【12月1日晚上10時15分更新】政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款達13億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額已有約16億元。當局指，基金將會用於協助居民重建家園，是長期和持續的支援。此外，政府即日起開始向火災死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，首批涉及18宗死難者個案，並正陸續發放5萬元的生活津貼予第一批20個個案。 政府表示，除慰問金、殮葬金、生活津貼，以及早前發放的1萬元應急補助金外，政府會再另外發放4類特別補助，包括為火災傷者發放受傷補助，留院7日或以上獲發10萬元、6日或以下獲發5萬元；為居於宏福苑的學生發放2萬元補助，供重新購置書本、文具、電腦等學習工具；向在宏福苑工作的建造業工人、清潔工和保安員發放2萬元補助，支援他們不能如常開工或須重新添置生財工具的損失；以及向受僱於宏福苑的外籍家庭傭工發放2萬元補助。 【12月1日下午5時25分更新】警方表示，已完成5棟大廈的搜索工作，今早亦已進入剩餘的宏新閣及宏昌閣進行搜索，期望3周內完成所有搜索工作。 其中，已完成4分之3搜索工作的宏新閣內未有發現遺體，而最早起火、已完成4分之1搜索工作的宏昌閣內再發現8具遺體，分別位於單位、走廊及樓梯位置，其中3具遺體為消防早前發現，有遺體殘缺、甚至被燒成灰燼。截至今日下午4時，死亡人數增加5人至151人，已初步辨認的遺體有104具，有39具遺體尚待辨認。傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢報告死亡人數期間亦一度失聲哽咽，新界北總區指揮官助理處長林敏嫻「拍膊頭」安慰。 另外，熱線接獲4宗工人失聯個案，其中兩人證實已死亡，一人受傷送院，一人仍然失聯。勞工處發言人表示，根據初步調查，至今有5名工程承建商工人(3男2女)在火警中遇難。對於在事故中有承建商工人身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問，亦祝願受傷的承建商工人早日康復。

【12月1日下午4時45分更新】政務司司長陳國基今日(1日)公布，在宏福苑四幢大廈，宏泰閣、宏智閣、宏道閣、宏仁閣的高、中、低層，取得20個棚網樣本，當中7個未達到阻燃測試標準要求。他又譴責，涉案人士為蠅頭小利，害死多條人命。 保安局局長鄧炳強表示，疑有人將未達阻燃標準棚網混入合格的棚網中，一併使用。他提及，調查人員在屋苑不同地方中，大廈不同地方檢取20個樣本，有些地方甚至消防員需要爬出去的位置檢取樣本，最終發現有7個樣不符合阻燃標準。他補充，許多隨手取得的樣本合格程度較大，而較難取得樣本的地方不合格機率大好多。 早前指棚網符合標準，鄧炳強今日解釋稱，在火警發生翌日，調查人員首次取樣時，火勢仍十分嚴峻，只能檢取未被波及宏志樓的棚網進行測試，而相關棚網符合阻燃標準。 廉政公署調查發現，在7月颱風樺加沙襲港後，破壞原本的棚網，有人在一間本地供應商，購買無阻燃功能的棚網作更換。廉政公署指，保護網每卷54元，涉案人士買了2,300卷，面積約7,500平方米，可以覆蓋8座大廈。廉政公署又發現，今年10月中環華懋大廈火警後，涉案人士擔心被抽查，再購入符合阻燃要求的棚網，安裝在宏福苑大廈的棚腳，意圖魚目混珠。 另有報道指國安處過去兩日至少拘捕3人，涉嫌5級火意圖煽動憎恨特區政府。鄧炳強稱由於涉及國家安全，行動細節，不方便透露。鄧炳強說，過去幾日留意到有別有用心、想危害國家及香港特區安全的人，利用社會傷痛時刻，利用假消息煽動對特區政府的不滿，包括指消防救援方法不合適，以及政府提供住宿需收費等等，目的是危害國家安全，警方必須採取適當行動，包括執法。

【12月1日下午2時更新】大埔宏福苑五級火警，中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在深圳聽取有關情況的詳細匯報。政務司司長陳國基聯同保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處處長陳東，今日下午4時在添馬添美道二號政府總部西翼地下大堂，就跟進工作會見傳媒。 警方災難遇害者辨認組人員再到大埔宏福苑，展開第三日搜索，警務處處長周一鳴到宏福苑在搜證現場視察。據了解，辨認組人員今日到最先起火的宏昌閣及宏新閣，但兩幢樓的結構要先待工程師確認無問題。在宏福苑對出的公園，繼續有市民到場悼念，現場擺滿鮮花及心意卡，不少人難掩傷痛。死難者家屬乘坐旅遊巴，到宏福苑火災現場路祭，警方拉起封鎖線。 消防處表示，受傷送院的12名消防員已全部出院。



【11月30日晚上11時更新】大埔宏福苑五級火發生多日，善後安排持續。政府發言人晚上表示，截至今午1時，已完成逾1,900戶登記，並向1,420戶派發補助金。此外，政府將向每位死難者家屬發放20萬元慰問金，並於本周起向每戶受影響家庭提供5萬元生活津貼。 大埔宏福苑援助基金累計達12億 截至今日中午，「大埔宏福苑援助基金」已接獲外界捐款達9億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約12億元，將用於協助居民重建家園，提供長期支援。 物資捐獻平台今日啟用 政府與資訊科技業界合作建立的物資捐獻平台（www.taipodonation.hk）今日啟用，市民及團體可登記捐贈物資，並由政府統一分配。大埔社區中心亦設立中央物資站，統籌管理捐贈物資。 1827名災民入住政府安排住宿 住宿方面，截至今日上午，約683名居民已入住青年宿舍、營舍或酒店，另有1,144名居民入住過渡性房屋或香港房屋協會單位。政府繼續開放兩個庇護中心供有需要人士使用。過渡性房屋單位設有獨立洗手間、煮食空間及基本設施，並可攜帶寵物入住。查詢可致電3611 8482。為便利居民，接駁「善樓」與港鐵大埔墟站的巴士服務，明日起逢周一至五首班車將提早至上午7時30分開出。 為3,200居民登記「一戶一社工」 社會福利署已接觸約1,300戶，為3,200名居民登記「一戶一社工」跟進服務，並呼籲未聯絡的居民致電182 183提供資料。基層醫療署將以18區康健中心為樞紐，統籌醫療、護理、藥物及心理支援，並優先安排醫管局家庭醫學診所預約服務。 【11月30日下午5時28分更新】大埔宏福苑五級火釀成多人死傷。警方今日交代最新情況，截至下午4時火災共釀成146人罹難，最新找到的18具遺體和消防早前搜救期間已發現但未移離的遺體，分布於單位、梯間、走廊和天台。警方指，災難遇害者辨認組(DVIU)今日已進入並完成宏建閣及宏泰閣的搜索，今日開始的宏盛閣搜索工作則仍然繼續，換言之目前7幢起火大廈當中已有4幢完成搜索。 54具遺體身份待辨認 警方傷亡查詢中心主管曾淑賢指，目前有54具遺體的身份有待辨認，又指有100宗個案界定為無法追查，原因包括未能再聯絡報案人、報案人最初提供的資料非常零碎、有報案人澄清尋找的親友並非居於宏福苑，以及有報案人尋找沒有確實地址兼多年沒有聯絡的親友等，警方會盡力尋找餘下四十多名失去聯絡人士。 宏志閣是唯一未受波及的大廈，警方新界北總區指揮官林敏嫻稱屋苑範圍非常惡劣，除屋內滿目瘡痍、燈光黑暗，外圍亦有很多已墮下的冷氣機、棚架，高空亦有物品搖搖欲墜，在未完全安全的情況下警方未有解封大廈考慮，重申警方會盡快完成蒐證和清理危險物品。房屋署副署長(發展及建築)梁洪偉表示，房屋署已經初步勘察其中6幢樓宇超過1,500伙，確認它們樓宇結構沒有即時危險，但有小量單位損毀較嚴重，已經即時安排緊急維修，以讓警方、消防等入內蒐證，餘下的宏新閣和宏昌閣的初步勘察工程亦已在今日展開。 【11月30日中午12時52分更新】警方災難遇害者辨認組人員今日再進入火場搜索和蒐證，截至中午已先後抬出數具懷疑遺體。消息指，其中一具遺體於宏盛閣發現。 ▼警方DVIU人員再進入火場搜索▼

▼11月30日大批市民到宏福苑獻花悼念▼

【11月29日晚上10時更新】廉政公署就大埔宏福苑大維修工程貪污調查，再拘捕3名工程承建商負責人。廉署就屋苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組展開調查，繼昨日較早時拘捕8名涉案人士，昨晚再拘捕3人。3名男子年齡介乎52歲至68歲，日前被警方拘捕，昨晚獲釋後就廉署的貪污調查被拘捕，正被廉署扣查。有關調查仍在進行。 財政司副司長黃偉綸表示，截至今日下午，已有約1555名受大埔火災影響的居民，獲安排入住房屋局的過渡性房屋單位、房協安置屋邨單位，以及由政府協調的青年宿舍或酒店房間，較昨晩大幅增加580名入住。黃偉綸在社交網站說，現時全港有約1500個可供入住的過渡性房屋單位，隨時可接收受影響的居民。截至今日下午，已安排約982名居民入住，其中位於元朗八鄉的「雙魚薈」項目，差不多一半單位已有居民入住，另外大約517名居民亦已入住青年宿舍或酒店房間。 入境處表示，截至下午6時，共接獲超過270宗身份證或旅行證件申請，以及超過250宗出生或結婚證書等申請。處方下周一午後，將安排把辦妥的身份證和旅行證件送到中心向居民派發。入境處說，今日安排專車到大埔臨時庇護中心，接載大約330名受大埔宏福苑火警影響的居民，到將軍澳入境處總部辦理各類型身份證明文件及證書，以及安排車輛接載有需要的申請人到將軍澳中旅社補辦回鄉證。

【11月29日下午5時更新】警方今日完成宏仁閣及宏道閣的搜索，沒有發現任何遺骸，分別在兩座大廈救出3隻貓及1隻烏龜。警方指大廈內環境複雜及昏暗，很多單位被嚴重燒毀，積水深至小腿，很多物品倒塌等，均增強搜索難度。警方在稍後全方位調查後，才能確切評估起火原因。 至今有128人死亡及83人受傷，警方指已確認當中84名死者及37名傷者是早前的失聯人士。不過，44具遺體仍然有待辨認身份。另有150個失聯個案未能聯絡到，警方指當中有約100宗個案的資料零碎，例如多年無聯絡的朋友不確定對方是否仍住在大廈內、只知道對方的暱稱等。警方正逐一聯絡報案的市民，希望索取更多資料。 政府成立的大埔宏福苑援助基金至今接獲民間捐款8億元，加上政府的3億元起動資金，共有11億元。民政及青年事務局局長麥美娟交代昨晚已有約1,290戶登記索取1萬元應急錢，截至今午3時半已向929戶派發1萬元。她強調應急錢及之後發放的生活津貼均是供住戶使用，若有個別重複登記個案會再作處理，如有人虛報及瞞騙會交予相關部門處理。 政務司副司長卓永興指出現時接獲的物資相當充足，建議市民暫停捐贈以免浪費。大埔社區中心會設立中央物資站，如市民及團體仍然想捐贈物資，可透過WhatsApp電話號碼9213 2388登記，方便政府配對物資。 政府會在大埔社區中心設立服務中心，由公務員管理，提供各種支援服務，例如是查詢及登記「一戶一社工」服務。目前已有1,300戶登記「一戶一社工」，政府亦會動員公務員，每戶配對2至3名公務員。勞工及福利局局長孫玉菡解釋希望為災民提供更多協助，「例如令居民唔需要自己跑動買嘢」。

【11月29日下午2時30分更新】大埔宏福苑五級火至今造成最少128人死亡，直至早上10時，傷者中仍有11人危殆，21人嚴重，9人情況穩定，38人已出院。目前仍有多人失聯。警方表示，今早至目前已有合共約600名遇害者辨認組人員到場。而在宏福苑對開的公園，陸續有市民到場獻花，表示心情仍然沉重，希望死者安息。連日來都有很多市民運送日用品、食物等物資到場，支援居民。堆放在廣福邨平台的大批物資，中午時分已經差不多全部運走。有義工表示，會將物資轉贈給社福機構。 大批市民於全港18區弔唁處簽署弔唁冊，而殉職消防員何偉豪生前工作的沙田消防局降半旗，有市民在消防局外送上鮮花和心意卡。 早前被警方以涉嫌誤殺拘捕的3名男子，獲准保釋候查，12月上旬向警方報到。涉事3名男子是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人，包括兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲。

政府公布多項悼念安排,周六起一連三日至下周一,全港所有政府建築物及設施、包括特區政府駐境外辦事處的國旗及區旗會下半旗誌哀,期間政府主要官員會取消非必要公開活動,所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動會按情況安排取消或延期。政府表示,哀悼期間,民政事務總署會於全港18區設置弔唁處,供市民簽署弔唁冊,表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊時間為周六起至下周一的上午9時至晚上9時。行政長官李家超周六上午8時聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員,在政府總部默哀3分鐘,哀悼在大埔火災不幸罹難者。 廉署就大埔宏福苑大維修工程的貪污調查拘捕八人。署方就工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查,今日在多區先後拘捕8人,包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。所有被捕人士現正被廉署扣查。被捕人士為7男1女,年齡介乎40歲至63歲。其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事,以及兩名負責監督有關工程的項目經理;另外3人為棚架工程分判商,包括一對夫婦東主;餘下一人為中間人。廉署人員今日亦到13個處所執行搜查令,包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所,檢獲相關工程文件及銀行紀錄。 簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。



中西區

西營盤社區綜合大樓

西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓



灣仔

摩頓臺活動中心

銅鑼灣銅鑼灣徑20號



東區

北角社區會堂

北角渣華道123號



南區

華貴社區中心

奇力灣華貴邨



九龍城

紅磡社區會堂

紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下



觀塘

觀塘社區中心

觀塘翠屏道17號



深水埗

荔枝角社區會堂

深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）



黃大仙

黃大仙社區中心

黃大仙正德街104號



油尖旺

梁顯利油麻地社區中心

油麻地眾坊街60號



離島

香港教育工作者聯會黃楚標中學

東涌富東邨第3期第10區



葵青

荔景社區會堂

葵涌荔景山路205號



北區

和興社區會堂

粉嶺和鳴里7號地下



西貢

至善活動中心

將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下



沙田

隆亨社區中心

沙田隆亨邨



大埔

富亨鄰里社區中心多用途禮堂

大埔富亨邨第四期



荃灣

西樓角花園多用途活動室

荃灣西樓角路



屯門

兆麟社區會堂

屯門兆麟街19號



元朗

朗屏社區會堂

元朗朗屏邨

鄧炳強指棚網達阻燃要求 火警鐘失效會執法 【11月28日下午5時45分更新】民政及青年事務局局長麥美娟探訪大埔社區中心臨時庇護中心後見記者，指政府會向死者家屬發放20萬元慰問金。至於每戶1萬元的應急錢，昨日已向78戶發放現金，而截至今午4時有1,200戶登記，會在今明兩日陸續向災民發放應急錢。下星期起則會向每個家庭提供5萬元生活津貼，會透過「一戶一社工」登記發放。「一戶一社工」已有930戶登記，勞工及福利局局長孫玉菡指還有一半住戶未登記，呼籲他們聯絡熱線「182183」。至於由政府成立的大埔宏福苑援助基金，除了政府投放的3億元，截至今午5時已接獲5億元捐款，麥美娟指未來會視乎災民的需要推出新措施。她亦呼籲大家不分彼此、不分立場幫助災民。 不過，麥美娟關注庇護中心有很多人聚集，在當局昨日向災民發放1萬元應急錢時均遇上困難，她強調需保護居民的安全及私隱。政府目前找了約1,000間酒店及青年宿舍房間供短期住宿，麥美娟指留意到網上流傳這些房間需收費，她澄清是假消息，並指：「影響咗有需要嘅家庭，嚇走咗人哋，以為要收錢唔搵社工，唔係幫到呢件事」。至於中長期住宿安排，政府已在各區安排約1,800個過渡性房屋單位。 昨晚有720名災民在9間庇護中心暫住，麥美娟指現時庇護中心有足夠物資。政府其後會推出平台，呼籲有心的市民在捐贈物資前，先到平台登記。她又指當災民搬到較長遠的住宿時，可能需要更多物資，呼籲市民現時留一留物資在之後捐贈。 勞福局局長孫玉菡指宏福苑由去年7月起作大維修工程，勞工處作了16次巡查，重點是與職安健有關。處方曾發出6張敦促改善通知書及並針對高空工作發出3宗檢控。最後一次巡查是在本月20日，因收到投訴指有地盤工人吸煙，有發出加強防火的書面提醒。 【11月28日下午3時05分更新】保安局局長鄧炳強表示意外最新造成128人死亡，其中124人是現場證實死亡，4人是送院搶救後不治，另有16名燒焦的遺體仍然在大廈內。死者中，有39名已確認身份，大約一半死者是在單位內找到，鄧炳強相信在稍後會辨認到身份，餘下還有40幾具遺體需要時間確認身份。 目前有79人受傷，在火警中接獲467宗失蹤人口個案求助，部分已經找到，包括確認了39人死亡，約30人送到醫院救治，110人情況安全。不過，現時還有約200人情況未明，包括89名未能確切辨認的遺體。 鄧炳強交代初步化驗結果顯示大廈棚網達到阻燃要求，但包圍著大廈門窗的發泡膠板高度易燃。他指起火原因仍有待調查，無正面回應是否因工人在棚架吸煙導致起火。他表示最初起火位置是宏昌閣低層外牆的圍網，之後因為燒著發泡膠，令火勢迅速向上蔓延，伸延到多個樓層，並在短時間內波及其他6座。鄧炳強續指貼在窗外的發泡膠板起火，促使玻璃爆破，令火勢增強並蔓延至室內，在短時間內室內及室外同時大面積起火。另外，起火的竹支飛墜，亦令其他樓層起火。 鄧炳強指今次救火工作面對極大困難，火勢異常地迅速蔓延，高層棚架不停跌落，堵塞緊急車輛出入口及大廈出入口，阻礙消防入內救援，亦令消防旋轉台鋼梯車難以在最佳的作業位置停泊。火場溫度達到500度，令消防員不能夠輕易推進至較高樓層。而火場空間狹窄，單位雜物多，個別單位因高溫而死灰復燃，消防員需要重複到同一單位滅火。

鄧炳強指現場基本上完成滅火及救援工作，目前需要盡快為火場降溫，在安排屋宇署人員進內確認樓宇安全後，相信警方今日可以進入部分樓宇調查，整個調查預計需時3至4周。他表示「希望早一日得一日解封」，讓居民進入單位善後。警方以涉嫌「誤殺」拘捕工程公司3名負責人，已到公司辦公室及其中一人的住所搜證，檢取14部電腦及大量文件，警方正尋求律政司的緊急法律意見。 鄧炳強表示對於網上有人質疑消防的工作，感到不公道。他又批評網上出現假消息，包括指政府無為災民提供免費住宿，令到災民需要入住8,000一晚的酒店房間；另有人訛稱自己是消防員，缺乏基本裝備，亦沒有食物，要依靠市民送飯。鄧炳強認為這些假消息是分化社會，他希望社會團結一致，不要給空間他們「搞亂香港」。 消防處處長楊恩健報告在今早10時18分完成滅火救援工作，行動中出動2,351名消防及救護員。消防員何偉豪在行動中殉職，另有12名消防員受傷，1名有熱衰竭的消防員仍然在深切治療部，其他消防員則因吸入濃煙、骨折等不適。消防處昨日檢查宏福苑8座大廈的火警鐘，發現全部未能有效操作，未能發出警告聲響，會採取執法行動。 楊恩健主動解釋市民的質疑，他指行動中不能出動直升機，用直升機「掟水彈」只會淋到大廈外圍，不會跌進火場。而直升機駛近大廈時，會產生大量空氣，令火勢蔓延。至於為何不出動較高、例如100米高的雲梯車，他解釋雲梯車的兩邊需要「落則」，用較高的雲梯車路面闊度需要10米，但緊急車輛通道要求是6米，所以在香港大部分道路無法使用更高的雲梯車。另有市民關注為何不使用無人機滅火，楊表示有與廣東省消防總隊緊急聯繫，以無人機滅火在消防總隊仍在試行階段，而無人機承載的滅火喉直徑，遠比現時消防車的滅火喉直徑小。

【11月28日下午2時45分更新】大埔宏福苑五級火，消息指廉政公署拘捕多名涉案工程公司人員，包括東主及項目經理等，並會押返公司調查。據了解，涉及案件是鴻毅建築師公司。廉署人員將其中一名被捕人士，押返公司位於九龍灣的辦公室調查及搜證，消息說，稍後亦會把其他涉案人士押返現場調查。 【11月28日早上10時更新】至早上9時許，一名消防員疑不適，由擔架床送上救護車，再送到大埔那打素醫院治理。現場亦可見有消防繼續抬出遺體。不少人繼續到廣福社區會堂觀看死者照片辨認是否失聯家人，有人離開時痛哭。 【11月28日早上7時20分更新】消防處最新消息，死亡人數增至94人，76人受傷，包括11名消防員。醫管局表示，截至(28日)零時，送院的82名傷者，4人死亡(2男2女)，12人危殆，28人嚴重，17人穩定，21人出院。天亮前，有單位一度死恢復燃，消防於單位直接灑水撲熄。另外，仵工清晨從受災單位抬出五具遺體，其中兩具體形明顯較小，疑為兒童。

【11月28日凌晨1時41分更新】消防處交代大埔宏福苑最新情況指，滅火行動大致完成，目前只有4個單位仍在滅火，料今日凌晨能完全救熄火種，惟暫時未能預計解封時間。消防之後會逐個單位爆破，確保單位內沒有人被困，行動預計今早9時前完成，又指火災死者集中在最先起火的宏昌閣及鄰近宏泰閣，生還者就遍布不同座數。 消防處副處長陳慶勇稱，除4個仍在滅火的單位外，其他單位需要灑水降溫避免死灰復燃，之後將會全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部分位於宏昌閣及宏泰閣的較高層位置。由於大廈部分情況有「翻燒」情況，消防要在不同地方灑水降溫。 【11月28日凌晨0時10分更新】截至11月28日凌晨零時，火警共造成83人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。昨晚11時許，其中一座樓宇高層單位火勢再次加劇，其餘樓宇已大致受控。消防人員晚上進入大廈中層部份已熄火單位用電筒照明搜索。在大廈高層，有零星單位仍然有火光和濃煙冒出。

【11月27日晚上10時36分更新】消防處的滅火救援工作仍然進行中，截至晚上10時火警共造成75人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。醫管局表示，多名員工受大埔火災影響，包括1名員工受傷、1名員工失去聯絡、約50名員工無家可歸。 【11月27日晚上9時40分更新】火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案。政府表示，行政長官已指示公務員事務局啟動「全政府動員」機制，隨時為相關跟進行動提供所需人手。此外，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，官員亦會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作。政府將安排悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。 此外，負責宏福苑維修的註冊承建商，現時涉及另外11項私樓工程，屋宇署今日已巡查有關地盤，並會作適當跟進行動。 【11月27日晚上8時18分更新】消防處指，滅火救援工作仍然進行中，截至晚上8時共造成65人死亡，70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷。另外，消防人員晚上約6時45分在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。 成立基金接受市民捐款 【11月27日晚上6時15分更新】行政長官李家超見記者交代進展，指大火目前造成55人死亡，所有起火的7座大廈火勢基本受控。政府會即時向每戶災民派發1萬元應急補助金；政府亦會成立「大埔宏福苑援助基金」，政府會投入3億元，而在今晚7時起會接受市民捐款，該中銀香港帳號是：012-875-2-190159-7。政府之後會推出專門網頁，發布事件的最新消息。 政府會成立三個工作組，全面確保工作積極推進，分別是由政務司司長陳國基領導的調查及規管工作組；由政務司副司長卓永興領導的緊急支援及募捐工作組；由財政司副司長黃偉綸領導的應急住宿安排工作組。李家超無正面回應為何勞工處早前無及時跟進居民的投訴，有否官員或公務員需要問責下台。他表示工作組會全面跟進事件，「呢方面要實事求是，以科學為本。針對唔同物料，一般要求符合國際標準」。工作組會由不同方面，包括監管、巡查、驗證、審批機制等，檢視哪些環節可以強化，確保未來不會再發生同樣的不幸事件。而發展局會推進日後以金屬棚架代替竹棚。 李家超指目前全社會正經歷集體傷痛，艱難時刻更需要堅強面對，將哀痛轉化成建設力量，共同維持社會的正常運作。政府將舉辦悼念活動，而接下來由政府主辦的慶祝活動會取消或延期，官員會取消出席非必要的活動，全力支援善後工作。立法會選舉12月7日舉行，李家超表示目前已暫停選舉工程，首要任務是做好應急及救援工作。之後在審視情況後，會再決定選舉安排。 正草擬物資清單盼內地協助 災民的住宿安排方面，政府已啟用9個庇護中心，目前有約500人使用。民政及青年事務局安排了青年宿舍和酒店提供約1,000個單位，供災民留宿至少1至2星期。較長期的住宿則主要依賴過渡性房屋、房協專用安置居屋為主，合共提供約1,800個單位。社署已安排「一戶一社工」，政府之後會啟動公務員動員機制，會通知所有部門人員隨時候命，公務員其後會陪同災民進入單位善後。 港府正草擬物資清單，通過港澳辦及應急機制，希望內地部門提供協助。所需物資包括勘察無人機、幫助消防員爬上多層梯級的助力器、運輸輸送帶。醫療方面，需要解凍劑、燒傷醫療耗材、實驗室測試材料等。

【11月27日下午4時55分更新】旅遊事務署宣布，「幻彩詠香江」將由即日起暫停，直至另行通知。 【11月27日下午3時50分更新】行政長官李家超下午到大埔宏福苑視察火警現場，聽取消防處長楊恩健匯報救援情況。政務司長陳國基及保安局長鄧炳強陪同。他稍後再返回政府總部會見傳媒。 【11月27日下午3時10分更新】大埔宏福苑五級火，消防處下午召開記招講解搜救情況，目前增至55人死亡，其中51人當場死亡，另外4人送院後死亡；72名傷者送院；8位消防員受傷，全部穩定，另一人殉職。宏福苑8座大樓中一座沒被波及，目前7座起火大廈當中，4座大廈已大致救熄，3座火勢已受控制。今早救出1名男性長者，由天台救援至地下。 當局至今出動304架次消防及救援車輛，派出逾1,250多名消防人員參與，收到341個求助個案，成功處理279宗個案，該4座救熄大樓已沒有求助個案需要處理。消防處現時着力將外圍高度熱力減低，並用了4部無人機查看有否死灰復燃情況，並出動了11條滅火喉、26隊搜救隊。消防在今早11時在宏泰閣31樓救出一名男子，帶到32樓天台，戴上呼吸器成功由天台救到地下，進一步送院觀察治理。現時滅火及救援行動面對不同挑戰及困難，包括涉事7座大廈的外牆面積大，而竹棚有帆布及網包住，令火勢迅速蔓延，亦令竹棚有倒塌風險，目前繼續在大廈中推進，逐層逐層破門搜索。專隊會調查屋苑火警鐘無響及消防設備情況。 另外，廉政公署向火災遇難者致以深切哀悼，並向遇難者家屬、傷者及受災者表示慰問。由於事件涉及重大公眾利益，廉署今日成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

【11月27日早上7時30分更新】大埔宏福苑周三(26日)下午近3時發生火警，約3.5小時後升級至五級火，午夜後陸續有傷者從大廈被救出。警方及消防周四(27日)清晨6時許交待最新情況，消防指，事件中共處理100名傷者，40人在現場不治，另外4名傷者送院後證實死亡，累計死亡人數增加至44人，71人受傷送院，當中17人危殆，27人情況嚴重，19人穩定，8人出院。其中，亦有7名消防人員受傷，仍有279人失聯。部分遺體移送沙田富山殮房，警方將安排家屬認屍。 現時宏福苑8座大廈當中，1座無受火警波及，4座火勢受控，餘下3座火警處理當中，消防出動1,200名消防及救護人員，動用11條消防喉和8輛旋轉降梯進行灌救，消防派員由低層起向上，其中滅火行動去到5至18樓，而搬救已經去到13至23樓，預料中午至黃昏才能救援至宏福苑部分大廈天台。 李家超：即時巡查全港大維修屋苑 特首李家超表示今早召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全面跟進火災應對工作，政府將繼續全力撲滅火災、救援被困居民及治理傷者，同時全力展開善後支援，為死者家屬、傷者及受影響居民提供援助。政府會全力為受影響家庭提供臨時住宿，並已安排足夠社工，為各個受影響家庭及有需要人士提供適切支援，並會盡快安排提供財政援助，跟進相關善後安排。另外，政府已即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。 李家超向所有不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員致謝，稱有消防員不幸殉職是巨大損失，政府將全力支援因公殉職同事的家人，以及受傷同事和他們的家人，並提供一切所需協助。他稱香港在這艱難時刻更須堅強面對共渡時艱，社會各界亦展示無私的互助精神，無論是義載接送還是捐贈，處處彰顯人性的光輝。政府會與所有香港人團結一致，眾志成城，深信必定能夠攜手渡過難關。

3名男子涉嫌「誤殺」被捕 新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，相關物料由一間工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。 警方指工程公司負責人嚴重疏忽導致重大傷亡，以涉嫌「誤殺」拘捕工程公司3名負責人，包括兩名董事、1名工程顧問，年齡介乎52歲至68歲。至周四(27日)早上8時許，多名探員到工程公司位於新蒲崗大有街32號泰力工業中心的辦公室，調查搜證，並檢取大量文件，帶走作進一步調查，並帶走一名黑布蒙頭、雙手被反鎖的男子，押上警車帶署調查。新界北總區重案組設立24小時熱線電話5566 0087，呼籲巿民提供有關今次火警的消息。

多人凌晨獲救需戴上氧氣罩 消防天台救出 2 人 【11月27日凌晨2時30分更新】多人凌晨起陸續獲救，需要戴上氧氣罩。醫管局指，截至清晨6時，62個傷者送院，其中4人死、15人危殆、23人嚴重、16人穩定、4人出院。 消防處凌晨陸續救出被困居民，有嬰兒被救出，需要戴上氧氣罩協助呼吸，有人獲救清醒被帶上救護車接受初步治理，包括有獲救老婦躺在擔架床上，消防處副處長陳慶勇說，成功在火場救出56名傷者，傷者散落大廈不同位置，主要在宏昌閣及宏泰閣被發現。他說，消防處在其中一幢大廈的天台位置救出2名生還者。 特首李家超周四(27日)凌晨1時許表示，火警已增加至36人死亡、279人失去聯絡，另仍有29人在醫院留醫，當中7人危殆、13人嚴重。火勢累計蔓延至屋苑7座大廈，他指現場情況已經逐步受控，其中3幢大廈從外圍所見已經沒有火光，其餘4幢有零星火光，又表示消防處處長楊恩健評估處方有足夠人手和能力滅火。 ▼午夜後陸續有傷者被救出▼

專責小組全面調查起火原因 李家超周三(27日)晚上約10時到大埔一個臨時庇護中心視察後，轉到沙田威爾斯親王醫院探望傷者。他今日凌晨1時許見傳媒交代火警最新情況指，極度重視今次事件，對死者致以深切哀悼，對死者家屬及傷者致以深切慰問，特區政府會提供一切可行的支援。他已指示各部門全力進行多方面工作，首要是撲滅火災救援，第二是救治傷者，第三是支援善後，其後會做全面調查。他今日會召開跨部門會議統整所有資源，並把災民需求列成清單，看看政府可如何配合。 鄧炳強：外牆物料不尋常 警務處和消防處已成立專責小組作出全面調查火警起因，李家超稱事件一定會提交死因裁判庭調查，房屋局獨立審查組亦會採集樣本，調查建築物外牆保護材料是否符合阻燃標準，如有問題會依法依規追究責任，屋宇署和房屋局也會抽查地盤保護網是否符合安全。保安局局長鄧炳強透露，消防員救火期間發現大廈外牆的保護網、防水帆布等，起火後蔓延程度較合規格物料快和猛烈，同時在沒有起火大廈的玻璃窗外發現貼上了發泡膠板，認為兩者情況不尋常，專責小組將作出深入調查，包括循刑事方向。 消防處在救援期間，共調派140多輛消防車和60多輛救護車，動員888名消防員，亦有使用無人機了解災場情況。消防處處長楊恩健相信，現有消防力量足以應付，提到救援困難是大廈有很多樓層起火，目前每完成一層滅火救援便會向上推進，大部分樓宇目前已救援至17、18樓。 ▼大埔宏福苑五級火▼

立會選舉延期？李家超：最重要處理今次火警 深圳市消防局車隊周三(26日)晚上已在蓮塘口岸候命赴港，李家超表示收到周邊城市的領導人聯絡，對方熱心稱如有需要都會提供協助，他感謝周邊城市不同單位都熱心希望幫手解決問題。他又稱，在整個救援過程都有就此與楊恩健商討，基於現場火災情況已逐步受控，相信消防處稍後能控制火場。 另外，政府在火警後已暫停宣傳和推廣立法會換屆選舉投票的工作，包括4場官辦選舉論壇。被問到會否押後立法會選舉投票日，李家超說，目前政府會全程投入處理這宗大型災難事件，「心裡面首要工作就係處理今次呢件事件」，其他事情會在統整所有工作後，數日後再作全面審視和決定。他指，選舉的確是一件重要工作，但目前最重要是處理今次火警，以及為需要援助的居民提供最適切和全面的協助。