大埔宏福苑五級火｜16歲女生與家人同失聯曾留言稱「好辛苦」港男為移民友人尋雙親

其中一名失蹤者為16歲女學生黎凱琪，她與70多歲爺爺、嫲嫲及叔叔同住於宏泰閣1605室。她的男友梁先生指，事發當日，凱琪考試放學後回家，下午3時08分透過WhatsApp表示「火燭了 隔籬屋」，於3時15分再傳短訊稱「燒到過嚟」，至3時23分發出最後一句「好辛苦」後便失去聯絡，自此音訊全無。其爺爺事發時剛巧在樓下，幸未受牽連，家人已在當晚把他尋回。

梁先生與凱琪的兄長已多次聯絡消防熱線，並獲回電再三確認單位門牌與位置；亦前往社區中心、醫院、甚至查看警方及消防公布的遺體照片尋找，惟仍未有消息；他們同時在社交平台發帖文，用盡所有途徑盼早日尋回家人。

男子助移民友人尋雙親

另一名市民余先生昨日（27日）亦到現場為友尋親，他向傳媒表示，原本希望協助照顧在火場一帶可能受困的動物。惟他一名已移民加拿大的友人父母居住於大埔宏福苑，至今仍失去聯絡，「搵咗好耐都搵唔到，心慌」，於是拜託他在場協助留意任何可能的線索，但暫時仍未有發現。