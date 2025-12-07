大埔宏福苑五級火｜224幢私人樓宇已移除棚網 失聯家屬明起DNA採樣 辨別遺體身分

大埔宏福苑五級火發生至今逾兩星期。政府今晚(7日)表示，截至今日下午一時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額約為33億元。政府早前宣布基金會向每戶受影響家庭發放生活津貼，截至今日已處理1,273宗個案；另外，基金會就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至今日已處理90宗個案。

警方已完成所有七幢大廈內部範圍的搜索工作。災難遇害者辨認組今日繼續在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近進行搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。警方正聯絡失聯人士，並已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們由明日開始分批進行DNA採樣，作科學鑑定辨別遺體身分。

屋宇署爭取本星期內公布棚架採樣新安排 就屋宇署發出的移除棚網命令，截至今日下午6時，224幢私人樓宇的外牆棚網已經移除，尚有4宗申請延期的個案正在進行工程，屋宇署已接受其延期申請，預計可於本周內完成。其餘兩幢私人樓宇，由於承建商與法團存在已久的合約糾紛一直未能解決，屋宇署已安排政府承建商先進行所需工程，日後追回費用。此外，建築署已在限期前完成移除轄下政府建築物的棚網。屋宇署爭取本星期內公布一套新的安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準，以便有關外牆工程可盡早恢復。

社署社工目前已接觸超過1,970個受影響住戶，為逾4,900名居民登記「一戶一社工」的跟進服務。截至今日上午，共有1 408名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍或酒店房間；另有2,702名居民入住房屋局的過渡性房屋或房協項目的單位。