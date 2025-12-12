大埔宏福苑五級火｜36歲無業漢涉冒災民呃1.8萬元援助金　還押2.20再訊

一名男子涉嫌在大埔宏福苑大火發生後冒充災民騙取1.8萬元援助金，被控欺詐、以欺騙手段取得財產等5罪。案件今早(12日)在粉嶺裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至明年2月20日，待警方進一步調查，包括向其他政府機構及非牟利組織調查被告是否有更多的欺詐行為，檢閱閉路電視片段及手機裝置，反對被告保釋申請。裁判官陳炳宙聽畢雙方陳詞後，拒絕被告保釋，須還押候訊，辯方保留8天保釋覆核權。

以他人身分登記為宏盛閣災⺠

被告馮俊傑(36歲)，報稱無業，被控欺詐、3項以欺騙手段取得財產、及未能出示身份證明文件共5罪。欺詐罪指，他於上月29日在大埔意圖欺詐並藉欺騙，即以陳文謙的身份登記為宏福苑宏盛閣501室災民，而誘使民政事務處作出作為，即發出一張緊急救濟登記證，而導致宏福苑宏盛閣501室業主黃錦洪蒙受不利，即未能取得緊急救濟金。