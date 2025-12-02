大埔宏福苑五級火｜71歲管工折返疏散工友遇難 起火片段拍到最後身影

大埔宏福苑五級大火，造成至少151人死亡，近百人受傷，亦有數百隻寵物傷亡，傷亡慘重。而死者當中5人確認為屋苑大維修的工人，其中一名為71歲二判管工賴先生。據悉，他通知消防員後，折返大廈叫工友疏散，有網上片段影到賴先生的最後身影。 最初起火影片拍得管工最後身影 火警發生後不久，即有市民於社交平台threads上載兩段影片，拍到宏福苑宏昌閣一樓棚架率先起火，片主指當時與朋友在元洲仔傾偈，其間聽到「嘭嘭聲」，火勢愈燒愈烈，他們立即大叫：「快啲走呀！火燭呀！」呼籲居民離開，並立即報警求助。從影片中可見，火勢在短短1分鐘迅速蔓延，愈燒愈猛烈，大量棚竹雜物從高處墮下，大廈頓成火海。不久後第一批消防員到達現場，畫面中一名身穿深色上衣的男子在地面走動，後來證實該名男子就是於現場離世的71歲管工賴先生。

賴先生兒子事後於網上發帖文表示，「當日火警後我父親已經第一時間離開現場並逃離火災位置（即身影被第一目擊者錄低）可能太匆忙關係過程中將手機遺失（約6點左右有人撿到），之後父親就沖返火場幫手疏散」，他又引述部分逃出工人描述表示，當時賴先生一邊滅火一邊叫人離開，有部份工人亦選擇幫忙，「之後父親由地下跑到上10樓最後撐唔住就..」 他又指爸爸為家庭經濟支柱，惟目前很多資助都是提供予宏福苑居民，對工人的支援較少，但多謝工會等各方，盡量為工人提供幫助。

勞工處發言人昨日（1日）表示，根據初步調查，至今有5名工程承建商工人（3男2女）在大埔五級火警中遇難。對於在事故中有承建商工人身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問，亦祝願受傷的承建商工人早日康復。 勞工處表示高度關注是次火警事故，正聯同其他部門進行聯合調查；如僱員不幸因工受傷或死亡，僱主須根據《僱員補償條例》承擔補償責任。勞工處已主動聯絡僱主、受傷僱員及死者家屬等，提供適切協助並密切跟進有關個案。勞工處亦會協助死者家屬申請有關的緊急援助基金及轉介至社會福利署以獲取支援服務。有關工傷補償事宜的查詢，可致電勞工處熱線電話2150 6364（工傷個案）或2852 3994（死亡個案）。