大埔富善邨單位傳惡臭 檢逾30貓狗 消息︰被捕女住戶原經營寵物店

大埔發生懷疑虐待動物案。富善邨善鄰樓一個中層單位，因傳出惡臭，鄰居報案。警方及消防員到場無人應門，破門入屋救出逾30隻貓狗，當中一隻幼貓死亡，其餘部分瘦削及身體虛弱。警方其後以涉嫌殘酷對待動物拘捕41歲女住戶。消息指︰女住戶原經營寵物店。有鄰居指，臭味已傳出數月，近日令人「臭到有幻覺」。
警方昨凌晨約12時半，接到善鄰樓有住戶報案，指涉事單位傳出濃烈惡臭味。警方和消防到場拍門無人應門，於是破門進入單位，發現單位內有大量貓狗，經點算後有31隻貓，及一隻貴婦狗，另外有一隻幼貓已死亡。消息指，被捕女住戶原經營寵物店，倒閉後將貓隻帶返上址飼養。據指貓狗在單位內可自由走動，有水有糧，但地上有大量動物糞便。
愛護動物協會和漁護署人員派員到場協助，愛協將其中5隻年幼及狀態較差的貓帶走檢查，其餘貓狗就交由漁護署接收。
有鄰居指，涉事單位早在6月已經常傳出臭味，近日天氣熱臭味更濃「臭到有幻覺，有時都分不清是甚麼味」；亦有鄰居指，途經該單位時要閉氣。
大埔區議員(大埔北)胡綽謙指，女戶主之前經營寵物店，或因疫情期間寵物店倒閉，須將較多動物在單位內寄存。他又指，戶主不是長居單位內，就臭味問題，管理處多次上門了解，盼將問題解決，但戶主卻不在單位內。因為臭味愈來愈嚴重，尋求漁護署介入，職員上門多次同因無人應門，未能解決。
公屋一般不准養狗，違者可被扣分。但富善邨屬租置計劃屋邨，據了解，涉事單位出售。房委會委員鄧家彪指，一般的租置屋邨的公契訂明不容許住戶飼養寵物。