大埔富善邨單位傳惡臭 檢逾30貓狗 消息︰被捕女住戶原經營寵物店

大埔發生懷疑虐待動物案。富善邨善鄰樓一個中層單位，因傳出惡臭，鄰居報案。警方及消防員到場無人應門，破門入屋救出逾30隻貓狗，當中一隻幼貓死亡，其餘部分瘦削及身體虛弱。警方其後以涉嫌殘酷對待動物拘捕41歲女住戶。消息指︰女住戶原經營寵物店。有鄰居指，臭味已傳出數月，近日令人「臭到有幻覺」。

警方昨凌晨約12時半，接到善鄰樓有住戶報案，指涉事單位傳出濃烈惡臭味。警方和消防到場拍門無人應門，於是破門進入單位，發現單位內有大量貓狗，經點算後有31隻貓，及一隻貴婦狗，另外有一隻幼貓已死亡。消息指，被捕女住戶原經營寵物店，倒閉後將貓隻帶返上址飼養。據指貓狗在單位內可自由走動，有水有糧，但地上有大量動物糞便。

愛護動物協會和漁護署人員派員到場協助，愛協將其中5隻年幼及狀態較差的貓帶走檢查，其餘貓狗就交由漁護署接收。