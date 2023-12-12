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2023-12-12 15:12:00

大埔寨乪村謀殺｜六旬漢疑遭妻用被鋪焗死　52歲妻子被控謀殺提堂還押候訊

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大埔寨乪村謀殺｜警方帶同疑犯到現場進行案件重組。

大埔寨乪村謀殺｜警方帶同死者妻子返回現場重組案件。

【12月12日更新】52歲妻子被捕，被控1項謀殺罪。案件今早在粉嶺裁判法院提堂，被告暫准毋須答辯，案件押後至明年3月5日再訊，以待警方進一步調查，包括索取驗屍報告、化驗鑑證證物、檢查電話及閉路電視片段。被告沒有申請保釋，還押候訊。

【12月11日21:08更新】警方落案控控死者52歲妻子一項謀殺罪。明早在粉嶺裁判法院提堂。

【12月11日15:40更新】大埔寨乪村揭發謀殺案，一名62歲男子在鐵皮屋疑遭妻子用被鋪焗死，警方事後拘捕死者的52歲妻子，今日(11日)下午會押帶女疑犯寨乪村進行案件重組，女疑犯遭鎖上手銬，並用黑布蒙頭。

死者姓鍾，62歲，他與52歲姓羅妻子，育有一名13歲兒子，3人居於大埔寨乪村一幢兩層高的鐵皮屋。警方前晚(9日)接到一名男子報案，指他在寨乪村一鐵皮村屋嘗試探望其62歲叔父時，嬸母拒絕開門。據指，25歲姪兒在外國生活，近期與叔父失聯，前晚回港後，上門找尋叔父不果，感事有可疑，於是報警。

大埔寨乪村謀殺｜警方下午帶同死者妻子返回現場重組案件。 大埔寨乪村謀殺｜警方下午帶同死者妻子返回現場重組案件。 大埔寨乪村謀殺｜警方下午帶同死者妻子返回現場重組案件。 死者生前與妻兒居於兩層高鐵皮屋。

死者疑拈花惹草常與妻爭執

警方初步調查顯示，懷疑男事主日前在房間修理床板架時不慎跣到，有人趁機用床板架及床褥將他壓住，並用被鋪把他焗死。法醫到場檢驗，初步相信死者死去2至4日。52歲的妻子涉嫌謀殺被捕。據悉，警員登門時，女疑犯佯裝丈夫還在生，呼叫：「老公起身，有人搵你。」

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消息指，事主與現任妻子生活不和諧，酒後常與妻子起爭執，亦曾因此報警，街坊對屋內傳出爭吵亦見怪不怪。有街坊指，夫婦主要吵架內容涉及男事主經常流連酒吧，被指拈花惹草。

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