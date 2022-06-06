大埔屯門東涌多個屋苑污水呈陽性 政府呼籲市民自行快測

政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。



因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約二十萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：



屯門區 — 富健花園、南浪海灣及嘉悅半島

大埔區 — 富亨邨及富善邨

離島區 — 映灣園（賞濤軒、映濤軒、悅濤軒、聽濤軒及海珀名邸）、藍天海岸（藍天海岸、水藍天、影岸．紅及水藍．天岸）及海堤灣畔



政府提醒市民做快速檢測的注意事項：

讀結果後立即拍照紀錄

測試前後必須清潔雙手

盡量減少在採集樣本區域內放置雜物

測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件

若家居環境在採集樣本的過程中受污染應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。