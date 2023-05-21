大埔廣場少年危站天橋　英勇街坊合力抱回安全位置

大埔廣場有男童在天橋外危險位置站立，被數名英勇街坊抱回安全位置。(網上圖片)

大埔有少年企圖跳橋，被熱心途人抱回安全位置。今日(21日)下午5時許，一名年約10多歲的男童在一條連接大埔廣場的行人天橋，懷疑情緒激動站在天橋危險位置，數名熱心街坊路過見狀，馬上把男童從天橋外抱回天橋內的安全位置。警方接報到場後未有發現，案件列作「雜項」處理。

目擊網民：爬橋前一直哭泣

有路過街坊拍下英勇街坊救人一刻，並將過程上載至社交網站。有相信在場目擊事件的網民留言指，男童爬上天橋前一直哭泣，然後突然大叫一聲和掉下手上物品，繼而爬出天橋圍欄外。

在社交網站有留言感嘆「現代小朋友好辛苦，壓力很大，很忙」、「有第一次就有第二次」，亦有網民感謝勇救男童的街坊，「多謝拯救人仕(士)」、「好在有途人救返咋」。