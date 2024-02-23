大埔廣福道的士剷上安全島釀2死 66歲司機誤殺罪成囚8年

法官陳慶偉形容案件令人惋惜、不安及震驚。涉案路段為交通黑點，而被告案發時駕駛的士，其前方的一輛的士和私家車，它們均不是大型車，故沒有阻礙被告的視線，當時兩車亦在交通燈前停下，惟被告駕駛的士沒有煞車，反而切線和加速，導致傷亡是預料之中。而根據分析，案發前0.2秒的士煞車燈才亮起。

終身取消駕駛資格

法官指，被告沒有案底，近年有3項交通定罪紀錄，包括2項沒有遵從交通標誌和1項超速。但以一名駕駛逾40年的職業司機而言，紀錄不算太差。考慮到被告承認控罪、意外當天的駕駛態度及過往交通紀錄，分別以12年及4年為量刑起點，認罪扣減三分一刑期，判處被告監禁8年，6項控罪同期執行，被告另終身取消駕駛資格。

案情指，被告在2021年8月22日駕駛的士，在大埔廣福道西行線駛至一個交通燈位時衝燈並越過對面行車線，其後撞向安全島，多名途人被捲入車底，兩名死者分別59及63歲，4名傷者的傷勢則分別為腦出血及不同部位骨折等，當中一人年僅4歲。被告通過酒精及藥物測試，而車輛機件運作正常。