大埔廣福道的士剷上安全島釀2死 66歲司機誤殺罪成囚8年

大埔廣福道2021年發生的士剷上安全島釀2死8傷奪命車禍，涉事的士司機承認兩項誤殺罪及四項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，昨判囚8年兼終身停牌。
被告莫培華(66歲)昨早上由囚車押送至高等法院應訊，早前承認兩項誤殺罪及四項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。被告本職私人司機，兼職的士司機。
法官陳慶偉形容案件令人惋惜、不安及震驚。涉案路段為交通黑點，而被告案發時駕駛的士，其前方的一輛的士和私家車，它們均不是大型車，故沒有阻礙被告的視線，當時兩車亦在交通燈前停下，惟被告駕駛的士沒有煞車，反而切線和加速，導致傷亡是預料之中。而根據分析，案發前0.2秒的士煞車燈才亮起。
終身取消駕駛資格
法官指，被告沒有案底，近年有3項交通定罪紀錄，包括2項沒有遵從交通標誌和1項超速。但以一名駕駛逾40年的職業司機而言，紀錄不算太差。考慮到被告承認控罪、意外當天的駕駛態度及過往交通紀錄，分別以12年及4年為量刑起點，認罪扣減三分一刑期，判處被告監禁8年，6項控罪同期執行，被告另終身取消駕駛資格。
案情指，被告在2021年8月22日駕駛的士，在大埔廣福道西行線駛至一個交通燈位時衝燈並越過對面行車線，其後撞向安全島，多名途人被捲入車底，兩名死者分別59及63歲，4名傷者的傷勢則分別為腦出血及不同部位骨折等，當中一人年僅4歲。被告通過酒精及藥物測試，而車輛機件運作正常。