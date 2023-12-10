大埔林村六旬男疑遭被鋪焗死 外國回港姪兒揭發 妻子被捕 (更新)

大埔寨乪村發生謀殺案！62歲姓鍾男子昨晚(9日)深夜被外國回港，登門找尋的姪兒發現，疑遭被鋪焗死，死者的52歲姓羅妻子涉嫌謀殺當場被捕；法醫到現場檢驗後，相信死者已死去2至4天，案件由大埔警區重案組跟進。
【13:20更新】
警方表示，正調查昨日(9日)晚上在大埔發生的一宗謀殺案，案中一名62歲男子死亡。警方又指，於昨晚上11時31分接獲一名男子報案，指他在寨乪村一村屋嘗試探望其62歲的男親屬時，該名男親屬的52歲妻子拒絕開門。警員趕赴現場，發現該名六十二歲男子昏迷倒臥在屋內，他現場被證實死亡。
初步調查顯示，該名52歲女子早前懷疑在死者調整床架期間跌倒時，以床板架和床褥壓向死者。她涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。
警方指，大埔警區重案組正積極調查案件，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 3662與調查人員聯絡。
死者夫妻二人性格火爆
事發現場為一幢兩層高鐵皮屋，姪兒登門找尋叔父時，嬸母（被捕人）卻拒絕開門，於是報警。警方接報上門調查時，發現死者伏屍於閣樓一睡房內。據鄰居稱，死者夫妻二人性格火爆，平日經常嘈交。
有消息指，羅婦懷疑鍾經常流連酒吧拈花惹草，故夫婦二人經常為感情吵架，在家裏更分房睡覺。數日前兩夫婦再次吵架，其間鍾男自行返房修理床架但跌倒，有人於是用床架將他壓到，並用被鋪將他焗死。據悉，警員登門時，女疑犯佯裝丈夫還在生，呼叫：「老公起身，有人搵你。」