大埔林村六旬男疑遭被鋪焗死 外國回港姪兒揭發 妻子被捕 (更新)

大埔寨乪村發生謀殺案！62歲姓鍾男子昨晚(9日)深夜被外國回港，登門找尋的姪兒發現，疑遭被鋪焗死，死者的52歲姓羅妻子涉嫌謀殺當場被捕；法醫到現場檢驗後，相信死者已死去2至4天，案件由大埔警區重案組跟進。

【13:20更新】

警方表示，正調查昨日(9日)晚上在大埔發生的一宗謀殺案，案中一名62歲男子死亡。警方又指，於昨晚上11時31分接獲一名男子報案，指他在寨乪村一村屋嘗試探望其62歲的男親屬時，該名男親屬的52歲妻子拒絕開門。警員趕赴現場，發現該名六十二歲男子昏迷倒臥在屋內，他現場被證實死亡。