大埔民政女EO遭流出性愛片報復　EO前度被捕

網上流傳數段懷疑一名女二級行政主任(EO)的性愛片段，警方大埔警區重案組經調查後，於本月10日拘捕一名懷疑發放片段的29歲男子。據悉男方同任職二級行政主任，懷疑因不滿女友「劈腿」而公開兩人過往性愛片段作惡意報復。

有傳被捕EO任職西貢民政處

網上流傳的片段，包括性愛過程、疑似口交、全裸自拍和洗澡等畫面。當中女事主更被指名道姓在大埔民政事務處工作。當中根據女事主的姓名，更可在「政府電話簿」內找到其職位、所屬部門、辦公室電話和電郵等資料。另據悉，女事主過往不時在社交網站「放閃」分享相片，但事發後已關閉有關的Instagram帳號。至於被捕的男子有傳任職西貢民政處的二級行政主任，事緣其因懷疑女友出軌，在網上發放片段報復，惟在政府電話簿翻查懷疑被捕行政主任資料，電話簿現顯示「系統發生異常錯誤」，但事件已在在公務員圈子廣泛流傳。