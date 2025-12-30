大埔火鍋店女食客疑不滿牛肉質素掟碟擊中職員　遭3警按地噴椒制服(有片)

社交平台昨日(29日)流傳一段女子於食肆被警員制服事件。警方表示，案發於12月27日下午2時許，大埔超級城一連鎖火鍋店內，一名37歲姓周女食客疑不滿牛肉質素，在店內擲碗碟，並擊中一名53歲姓盧女職員。警員到場，女食客於被鎖上手銬後仍然情緒激動，警員遂施放胡椒噴劑將其制服。女食客涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕，由救護車送往那打素醫院治理；遇襲人士則拒絕送院。案件交由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進。

社交平台Facebook「大埔人大埔谷」專頁昨晚有網民上載一段長約2分05秒影片顯示，一名戴眼鏡、短髮女子，在連鎖火鍋食店內，與兩名軍裝男女警員及一名便裝男警員理論，其間雙方提及搜身，女子質問：「點解唔係女警？男女授受不親喎。」惟女警上前之時，她再質問：「理由係咩先？」軍裝男警即駁斥：「公眾地方行為不檢！」女子再反駁，「點樣行為不檢呀？」、「你講唔講時序呀！」、雙方舌戰十多秒後，便裝警拉跌該名女子，3名警員合力將其撳於地上，其中一名警員以膝跪於女子上身作壓制。混亂間，枱上東西被掃跌；該名女子倒地後，仍激烈掙扎。

女子被制服期間不斷掙扎 警員施放胡椒噴霧 警員一直要求女子配合及保持冷靜，但女子繼續掙扎並反問：「點樣冷靜呀？睇吓佢個紅晒點會冷靜呀」並朝警員爆粗大罵，警員再警告：「如果你再繼續，會用胡椒噴霧」，女子繼續掙扎，最終當頭被施放胡椒噴霧。她「中椒」後稱痛，並不斷批評警員「夾硬嚟！X街......仲要噴咁多！」，女子被制服至面向地面仍控訴：「全世界都屈X我」，警員要求她伸手出來，女子諷刺回應：「你話伸咪伸囉，三對一喎，仲要受過軍事訓練」，影片至此結束。