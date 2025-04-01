大埔碗窰65歲失蹤婦人尋回　神志不清低血糖無生命危險 (更新)

【4月1日更新】失蹤婦人已尋回

大埔一名婦人失蹤。

65歲婦人蘇玉蘭家人在網上發文表示，蘇玉蘭於上周四（27日）早上離開大埔運頭塘邨運亨樓寓所後失蹤，身上僅有身分證及鑰匙；又指近日她因足膜炎影響，情緒低落並有自殘傾向，令人擔心。根據其他人士提供的資料，顯示蘇玉蘭往碗窰方向進發。據了解，其兒子較早時已經報警，指母親懷疑在碗窰對上山頭。

失蹤婦人獲救時神志不清

消防處聯同民安隊和飛行服務隊進行搜救接近40小時，至今日(1日)下午4時，在距離主要山徑200米位置的隱敝密林中發現失蹤人士，送院治理。她獲救時神志不清、低血糖和脫水，身上有瘀傷，但沒有生命危險，經靜脈注射後已有好轉。