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2025-04-01 21:30:00

大埔碗窰65歲失蹤婦人尋回　神志不清低血糖無生命危險 (更新)

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圖為65歲婦人蘇玉蘭。（fb「香港守望者服務團」圖片）

圖為65歲婦人蘇玉蘭。（fb「香港守望者服務團」圖片）

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【4月1日更新】失蹤婦人已尋回

大埔一名婦人失蹤。

65歲婦人蘇玉蘭家人在網上發文表示，蘇玉蘭於上周四（27日）早上離開大埔運頭塘邨運亨樓寓所後失蹤，身上僅有身分證及鑰匙；又指近日她因足膜炎影響，情緒低落並有自殘傾向，令人擔心。根據其他人士提供的資料，顯示蘇玉蘭往碗窰方向進發。據了解，其兒子較早時已經報警，指母親懷疑在碗窰對上山頭。

失蹤婦人獲救時神志不清

消防處聯同民安隊和飛行服務隊進行搜救接近40小時，至今日(1日)下午4時，在距離主要山徑200米位置的隱敝密林中發現失蹤人士，送院治理。她獲救時神志不清、低血糖和脫水，身上有瘀傷，但沒有生命危險，經靜脈注射後已有好轉。

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消防處指，該名女子無攜帶手提電話，未能實時掌握位置，又指她上周四早上已經與家人失去聯絡，搜救時間非常緊迫，而山嶺路線四通八達，需要大範圍搜索。搜索期間，當局出動搜救犬、無人機和人工智能圖像分析軟件，收窄搜索範圍。消防又說，發現失蹤人士的位置並非山坡，相信她是自行走入叢林。
 

圖為65歲婦人蘇玉蘭。（fb「香港守望者服務團」圖片） 圖為65歲婦人蘇玉蘭。（fb「香港守望者服務團」圖片） 圖為65歲婦人蘇玉蘭。（fb「香港守望者服務團」圖片） 救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索。（fb「香港守望者服務團」圖片） 救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索。（fb「香港守望者服務團」圖片） 救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索。（fb「香港守望者服務團」圖片） 救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索。（fb「香港守望者服務團」圖片） 救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索。（fb「香港守望者服務團」圖片） 救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索。（fb「香港守望者服務團」圖片） 救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索。（fb「香港守望者服務團」圖片） 救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索。（fb「香港守望者服務團」圖片） 救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索。（fb「香港守望者服務團」圖片） 救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索。（fb「香港守望者服務團」圖片）

今日（31日）凌晨1時許，大批消防員、救護員、民安隊人員聯同警員，接報到達大埔碗窰路集合。救援人員分批在衛奕信徑一帶搜索，惟至清晨5時半仍然未有發現。搜救行動仍在進行中。

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