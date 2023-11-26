大埔私家車「自炒」嬰兒拋出車外　專家：為車內兒童安全響警號促立法規管

大埔發生罕見交通意外，有私家車在吐露港公路「自炒」後，後座的外傭連同手抱嬰兒被拋出車外。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《am730》訪問稱，相信意外涉及有人未有妥善佩戴安全帶，否則即使有嚴重意外也不會被拋出車外，認為意外是對香港駕駛者就兒童或嬰兒安全響起警號，促請政府盡快立法要求未滿12歲兒童在私家車內，必須有專用的兒童安全座椅或兒童安全籃。

料剛巧車門同時未鎖肇禍 李耀培稱，事件反映香港駕駛者對車內兒童或嬰兒安全意識薄弱，指有外國早已就相關要求立法，規定12個月或以下嬰兒必須使用車用兒童安全籃，「綁緊喺車內，唔易拋出車外」，而1至12歲兒童就要使用汽車專用的兒童安全座椅，可以坐高一些、有專屬的兒童安全帶。他解釋，以往本港未有太多快速公路，在市區道路撞擊導致受傷的機會較少，但車速如超過時速50公里或有較嚴重後果。他又呼籲成年人不論坐前、後座也要戴好安全帶，不要太鬆或太緊，以免有意外時被拋出車外。