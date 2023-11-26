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2023-11-26 19:34:26

大埔私家車「自炒」嬰兒拋出車外　專家：為車內兒童安全響警號促立法規管

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吐露港公路有私家車「自炒」後兩人被拋出車外，車內安全氣袋彈出。

吐露港公路有私家車「自炒」後兩人被拋出車外，車內安全氣袋彈出。

大埔發生罕見交通意外，有私家車在吐露港公路「自炒」後，後座的外傭連同手抱嬰兒被拋出車外。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《am730》訪問稱，相信意外涉及有人未有妥善佩戴安全帶，否則即使有嚴重意外也不會被拋出車外，認為意外是對香港駕駛者就兒童或嬰兒安全響起警號，促請政府盡快立法要求未滿12歲兒童在私家車內，必須有專用的兒童安全座椅或兒童安全籃。

李耀培認為，今次意外反映本港駕駛者對車內兒童或嬰兒安全意識薄弱。(資料圖片) 吐露港公路有私家車「自炒」後兩人被拋出車外。 吐露港公路有私家車「自炒」後兩人被拋出車外。 吐露港公路有私家車「自炒」後兩人被拋出車外。 吐露港公路有私家車「自炒」後兩人被拋出車外，現場遺下一隻球鞋。

料剛巧車門同時未鎖肇禍

李耀培稱，事件反映香港駕駛者對車內兒童或嬰兒安全意識薄弱，指有外國早已就相關要求立法，規定12個月或以下嬰兒必須使用車用兒童安全籃，「綁緊喺車內，唔易拋出車外」，而1至12歲兒童就要使用汽車專用的兒童安全座椅，可以坐高一些、有專屬的兒童安全帶。他解釋，以往本港未有太多快速公路，在市區道路撞擊導致受傷的機會較少，但車速如超過時速50公里或有較嚴重後果。他又呼籲成年人不論坐前、後座也要戴好安全帶，不要太鬆或太緊，以免有意外時被拋出車外。

至於「自炒」後因後座車門突然打開導致兩人被拋出車外，李耀培相信是兩件事剛巧發生，估計與未有用好車內的中央鎖(central lock)或兒童鎖(baby lock)有關，一般而言若已啟用中央鎖，當車速超過時速5至10公里便會自動上鎖。

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