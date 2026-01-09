大埔粉嶺昨晨多處結霜 新界今早或更冷

踏入新一年，香港正式迎來寒冬，市區連續多日氣溫跌破攝氏12度，前日更須發出霜凍警告。昨早大埔大窩村、粉嶺上禾坑村及丹竹坑出現地面結霜，天文台預料，今早新界內陸仍可能出現霜凍。而受乾燥的冬季季候風影響，昨日相對濕度最低曾降至約17%，是天文台總部自1984年設置自動氣象站以來1月份的最低紀錄。市民須注意皮膚保濕及防火安全。

本港昨日天氣持續寒冷，早上市區氣溫下降至最低11.8度。新界部分地區輻射冷卻明顯，多區氣溫降至7度或以下，其中打鼓嶺和北潭涌最低5.9度；沙田、元朗濕地公園和荃灣城門谷等地約7度。天文台前日下午4時半發出霜凍警告，歷時約15小時，至昨早近8時結束。天文台昨在社交網站上載市民拍攝的片段及相片，早上在大埔大窩村、粉嶺上禾坑村及丹竹坑出現結霜，多輛車的擋風玻璃和車頂被薄冰覆蓋，植物表面的水珠亦結霜。天文台於昨午4時半亦再度發霜凍警告，並指昨晚風勢更弱，輻射冷卻尤其明顯，今早新界部分地區氣溫顯著較低。