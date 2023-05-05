大埔重案組男警涉當值期間偷拍2女子 判監禁4星期

一名大埔警區重案組的五旬男警，涉嫌於去年一日內兩度於大埔區商場，先後偷拍兩名女性被捕，他早前承認作出有違公德的行為及遊蕩導致他人擔心共兩罪，粉嶺裁判法院署理主任裁判官黃士翔今日（5日）判刑時指，警察理應保護市民，但被告在執勤期間犯案，行為完全違反公眾對警察的信任，影響警隊聲譽，即使被告認罪及初犯，仍須判處阻嚇性刑罰，遂判被告監禁4星期。

控罪指，53歲男被告伍佩偉，被控於2022年5月31日，在大埔新興花園商場地下惠康超級市場作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即錄影或企圖錄影女子Ｘ的私密影片；及於同日在大埔超級城B區LOG-ON遊蕩，導致女子Ｙ合理地擔心本身的安全或利益。

辯方求情：被告因工作壓力而出現心理毛病

辯方進一步求情指，被告因工作壓力而出現心理毛病，一直接受心理治療，表明被告承諾不會重犯，他亦將面對紀律聆訊，很大機會會失去工作，已有十分大的教訓。而被告願意履行240小時社會服務令，冀法庭給予機會輕判。

黃官判刑時指，被告只拍攝到女事主的外表，沒有拍攝到裙底等私隱地方，但涉案相片對焦在女事主的胸部及雙腳，侮辱女性尊嚴及侵犯女性私隱。黃官斥被告當時是當值警員，有責任保護巿民，但卻違反公眾信任，在當值時作出有違公德行為，令案情嚴重。黃官續指，被告的心理問題並不判處非監禁形式懲罰的理由，經考慮後認為須判處具阻嚇性的刑罰，判處被告入4星期。