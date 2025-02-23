大埔鳳園引入AI系統辨蝴蝶品種　冀兩年內訓練辨認245種蝴蝶　有望強化保育工作

大埔鳳園蝴蝶保育區蝴蝶品種數目已有超過220多種，佔香港所有蝴蝶品種約九成。蝴蝶五彩繽紛，一般人未必懂得分辨牠們的品種，管理鳳園的環保協進會近日引入人工智能系統辨識蝴蝶品種，待系統訓練成熟，將提供予公眾使用，即時查詢品種，長遠有望利用系統進行公眾教育和生態調查，強化保育工作。 協進會望利用智慧科技加強保育工作 協進會總幹事邱榮光指出，香港的蝴蝶品種逾200種，每種外觀都不一樣，有些甚至在旱季和濕季不同模樣，單憑肉眼對照參考書，未必準確辨別到蝴蝶品種，因此引入人工智能系統。目前，系統處於起步階段，暫時能夠辨認十種蝴蝶，包括虎斑蝶，成功率頗高。目標能在兩年內訓練系統辨認245種蝴蝶，待系統成熟後就會開放給公眾使用。屆時，市民只要把在郊外拍下的蝴蝶照片上傳至系統，便能即時查出其品種和相關資料。

邱榮光續指：「再下一步是用於保育工作，我們會在蝴蝶園放置攝影機，讓系統辨認曾出現的蝴蝶品種，並記錄和分析牠與不同物種、環境、氣候的關係等。」

鄉郊保育以維持生物多樣性 鳳園蝴蝶保育區是政府的新自然保育政策下12個須優先加強保育地點之一。邱榮光直言感謝政府一直支持：「任何環保和保育工作都需要資源，有政府的資助，不但能夠保存，甚至可增加這裏的蝴蝶品種，並把教育工作推展得更遠。」協進會先後得到環境及自然保育基金和鄉郊保育資助計劃資助，在鳳園推展自然保育管理協議項目，人工智能蝴蝶辨識系統屬於新一期鄉郊保育資助計劃資助下的項目。

環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室2018年成立，主要負責統籌和推動偏遠鄉郊的可持續發展。2019年鄉郊辦推出鄉郊保育資助計劃，至2024年年底，已批出50個項目，資助總額超過2.7億元，涵蓋不同自然保育和鄉郊活化範疇。其中的管理協議項目保育約560公頃濕地和約十公頃傳統農地，為不同物種提供合適生境，環境及生態局鄉郊保育經理鄧浩謙表示，這些保育項目不但維持保育地點的生物多樣性，也持續記錄到受保護物種和新的品種，反映項目有效提升保育地點的生態價值。