大埔龍尾村碎屍案｜疑兇與蔡天鳳涉千萬元財產糾紛 村屋有碎肉機電鋸 警方正緝捕前夫

大埔龍尾村發生兇殺碎屍案！消息指，死者為失蹤多日、活躍時裝界模特兒蔡天鳳。警方經調查及搜證後，深夜向傳媒交代案情。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方於本月22日凌晨接獲報案，指一名28歲女親友失去聯絡，隨即著手調查，相信案情有可疑，交由西九龍重案組接手追查。深入調查事主背景後，即約見事主的私人司機，即是其前夫的兄長，同時會見前夫的父母。

警方指三人交代的內容故弄玄虛，企圖混淆警方的調查方向，例如司機指事主原定要去某地方，但突然改變主意，在另一地方落車等等。然而經警方翻查閉路電視後，均被一一識破。經調查後，相信事主與前夫一家有涉及數以千萬元的金錢糾紛，有人因不滿事主處理財產的方式，因而動殺機。

兇徒有預謀行兇

及後，警方鎖定位於大埔龍尾村的村屋單位，破門入屋調查，在村屋雪櫃內發現人體殘肢，以及事主的財物、身份證和信用卡等，推斷事主已經遇害。此外，警方在單位內亦發現碎肉機、電鋸、刀、長雨衣、手套、面罩，以及屋內窗口和牆身均掛上帆布，還有兩煲混有人體組織的湯。而單位是疑兇在本月初才租用，屋內只有一張梳化，並沒有其他傢俬，故此警方相信，兇徒是有預謀布局犯案。

據悉，在雪櫃內存放的人體殘肢，只有死者的一雙腿，卻未見頭顱、雙手和軀體。