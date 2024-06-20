大學學費加價｜連續3年平均加幅5.5%　2027/28學年加至49500元

現時教資會資助全日制學士學位、研究院修課及研究課程每學年學費是42,100元；2025／26會加至44,500元；2026／27加至47,000元；2027／28加至49,500元。至於教資會資助全日制副學位課程學費現時是15,040元，明年起的3年分別會加至15,900元、16,800元及17,800元。 發言人指教資會資助學位課程學費上一次調整為1997／98學年，即增至現行每名學生每學年42,100元的水平，至今已持續凍結20多年。此外，教資會資助課程乃公帑資助性質，政府於上世紀90年代初將學費水平的目標成本收回率訂於18%，此比率一直沿用至今。多年來，成本收回率因經濟起伏有所波動，但由於提供高等教育的成本普遍呈上升趨勢，近年來該比率持續下跌。以2024／25學年的情況而言，預測收回成本將下滑至12.5%的低水平。而按經調整後的學費水平，2027／28學年的成本收回率將稍為回穩及改善至13.4%。

發言人續指自對上一次於1997／98學年調整學費以來，綜合消費物價指數已累計上升40%。相對而言，這次學費調整幅度非常溫和。政府亦持續增撥資源擴容提質，下學年的經常性撥款將近240億元。20多年來，教資會資助大學在充裕的財政支持下，有良好穩定的發展環境，成就卓越，讓香港至今擁有5所百強大學。

確保不會因財政困難影響教育機會

發言人補充，政府的政策是確保符合資格的學生不會因經濟困難而無法接受高等教育。政府為修讀教資會資助課程的合資格全日制大專學生提供2項資助計劃，即須經過家庭入息及資產審查的「資助專上課程學生資助計劃」，和無須入息及資產審查的「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」。配合是次學費調整，該2項資助計劃下提供的學費助學金和學費貸款額亦會由2025／26學年起相應調整。