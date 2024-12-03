大學校長高峰論壇 鄭雁雄：港堅定不移維護大學自主 李家超：推動大灣區成創科樞紐

「大學校長高峰論壇2024」一連兩日在灣仔會展舉行，論壇以「知識全球化」為主題。中聯辦主任鄭雁雄表示，香港回歸以來，特區政府在中央支持下，堅守大學安全穩定的底線，堅定不移維護大學自主和學術自由，支持大學開展廣泛的國際合作，推動各大學實現快速發展。行政長官李家超指，香港作為大灣區城市之一，未來將提升學術及研究發展、知識轉移等，推動大灣區發展成為國際創新和科技樞紐。 鄭雁雄致辭時分享三點「堅持」，其一是堅持立德樹人的根本宗旨，發揮高校力量，共育天下英才。他強調當前世界面臨百年未有之大變局，不斷提升青年學生的格局、視野、人文精神和學術素養十分重要。希望藉著論壇的討論，進一步凝聚世界知名高校，以立德樹人的共識搭建全球的人才培養平台，共同培養德才兼備、有世界眼光、自力構建人類命運共同體的高素質人才。

談到第二點「堅持」，鄭雁雄指，應當堅持大學國際化的重要方向，構建互聯互通的國際高等教育合作網絡。香港回歸祖國以來，特區政府在中央的支持下堅守大學安全穩定的底線，堅定不移維護大學自主和學術自由，支持大學開展廣泛的國際合作，推動香港各大學實現快速發展。 對於最後一點，鄭雁雄指，堅持造福社會的崇高使命，為人類文明進步貢獻大學智慧和擔當。他表示，當今世界大學愈來愈成為承載社會期待和延續人類文明的重要資源，並正在應對氣候變化、糧食安全、公共衛生、生命健康、社會治理、地區衝突等世界共同難題中，發揮更加重要的作用。他認為，要秉持開放理念和創新精神，在關鍵領域加強國際科學研究合作，優質教育資源共享，讓優秀傳統守護思想家園，讓守正創新突破思維枷鎖，讓先進技術跨越國界障礙，為解決人類社會的重大科學難題和社會問題，作出大學應有的貢獻。

李家超：香港將發展成國際專上教育樞紐 李家超致辭時表示，現時本港有5間大學排名世界100名之內，更有3間排名亞洲頭10位，香港作為大灣區城市之一，未來將提升學術及研究發展、知識轉移以至工業和商業化等，推動大灣區發展成為國際創新和科技樞紐。他表示，受惠一國兩制，香港得到祖國支持，作為亞洲國際城市，吸引來自超過100個國家的學生到港學習。香港在有關基礎上，將發展成為國際專上教育樞紐。 他又提到，施政報告提出要打造「留學香港」品牌 ，爭取舉辦類似今次論壇的國際教育會議及展覽，推動本港專上院校提升與各地院校的合作交流，並透過獎學金等吸引更多境外，尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學。