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2023-11-27 16:19:59

大學研究團體推算未來極端天氣　2043年雨量可達9月黑雨的2倍

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大學研究團體推算未來極端天氣　2043年雨量可達9月黑雨的2倍(李朗僑攝)

大學研究團體推算未來極端天氣　2043年雨量可達9月黑雨的2倍(李朗僑攝)

極端天氣影響全球，香港在9月便遇上世紀暴雨，令廣大市民狼狽不堪，若能預知颱風的威力，必能未「雨」綢繆。中大建築學團隊聯同香港大學(港大)和香港科技大學(科大)團隊，結合中尺度天氣研究和預報模式(WRF)氣候模型及本港複雜的城市環境數據，推算出由過往10年，至20402049年極端降雨及酷熱天氣的趨勢。研究發現極端降雨日趨嚴峻，本港於20402049年的最高1小時雨量可達230毫米，相比9月的黑雨紀錄增加逾4成，「百年一遇」暴雨甚至會變得更頻密。

在是次研究中，研究團隊以科學氣候模型，計算未來天氣趨勢。科大數學系與環境及可持續發展學部講座教授馮志雄解釋，團隊以香港2001年起的颱風數據作推算，「如果同一樣既颱風，喺未來高1.32度嘅環境到來」，從而計算極端降雨及酷熱天氣情況。

2094年雨量可能達291.5毫米

他表示，結果令人擔憂，因20402049年出現極端降雨的機率由過去的54%升至73%1小時雨量更可達230毫米；而在2094年雨量更可能會達291.5毫米。「我哋係時候要思考下，我哋嘅城市頂唔頂到咁既天氣。」馮志雄說。

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除了極端降雨，酷熱天氣問題亦日漸嚴重。港大建築學院副教授任超指出，經模型推算，本港熱夜日數的10年平均值會由32日增加5成至約48日；最長連續熱夜日數的10年平均值亦會由8日增加至約10日，而單次最多連續熱夜更長達15日。 她續指，本港熱夜數目增加帶來的健康風險更甚於日間酷熱，是次推算於本世紀中大幅增加熱夜，將進一步為市民帶來健康風險。

現時數據是保守估計

而研究項目負責人、中大建築學院姚連生建築學教授吳恩融表示，是次研究結果希望能夠為政府提供數據設計基建，應付未來氣候變化。他強調「我哋唔可以用過去嘅數據，設計將來嘅城市」。他亦直言，現時數據以保守形式估計，未來天氣仍受碳排放等因素影響，若是如此便要重新計算。

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吳恩融指，現時政府首要任務是加強各界正確認知其嚴重性和潛在影響。以暴雨為例，過往有市民認為在黑色暴雨警告下仍然可以外出或趕回家，在極端天氣新常態下，市民現在開始應該更注意保護自身安全，盡量留在室內的安全地方靜候暴雨過去，遠離水浸區域和斜坡等。

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