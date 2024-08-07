大學聯招今放榜 1.57萬人獲取錄資格 5狀元入中大醫學院

2024年度「大學聯合招生辦法」結果今揭盅，今年共有39,634人申請大學聯招，其中15,776人獲得正式遴選取錄資格，佔申請人數39.80%。獲得Band A正式遴選取錄資格的申請人數達13,797人，佔獲得JUPAS正式遴選取錄資格的申請人數的87.46%。
今年文憑試共10人考獲6科5**並在公民科達標成為「狀元」，其中8人在數學延伸部分亦奪5**，成為「超級狀元」。3名超級狀元(7科5**)及兩位狀元(6科5**)選擇入讀中文大學醫學院，將修讀內外全科醫學士(環球醫學領袖培訓專修組別)及內外全科醫學士課程。
科大錄取一名7科5**學生將讀工商管理學士(環球商業管理)，及兩名6科5**(包括數學科延伸部分M1/M2)學生會入讀工程學——延伸主修人工智能和理學士(量化金融學)，另有1名5科5**和10名4科5**，分別入讀理學士(量化金融學)、國際科研、工程學、工商管理學士(環球商業管理)和科技及管理學雙學位課程。
港大則指，錄取4位6科5**，連同考獲4科5**或以上的學生將分別入讀「內外全科醫學士」、「工商管理學學士(國際商業及環球管理)」、「工商管理學學士(會計及財務)/ 工商管理學學士(會計數據分析)」、「牙醫學士」、「文學士(城市研究)」及「科研專才啟導課程」等課程。