大學聯招今放榜 1.57萬人獲取錄資格 5狀元入中大醫學院

2024年度「大學聯合招生辦法」結果今揭盅，今年共有39,634人申請大學聯招，其中15,776人獲得正式遴選取錄資格，佔申請人數39.80%。獲得Band A正式遴選取錄資格的申請人數達13,797人，佔獲得JUPAS正式遴選取錄資格的申請人數的87.46%。

今年文憑試共10人考獲6科5**並在公民科達標成為「狀元」，其中8人在數學延伸部分亦奪5**，成為「超級狀元」。3名超級狀元(7科5**)及兩位狀元(6科5**)選擇入讀中文大學醫學院，將修讀內外全科醫學士(環球醫學領袖培訓專修組別)及內外全科醫學士課程。