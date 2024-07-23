大學聯招最後改選 教大4個課程逾35人爭一學額

中學文憑試上周三放榜，考生按成績或會作終極改選。各間大學昨公布「大學聯招辦法」修改課程選擇後，競爭最激烈的課程中，教大有4個課程，均35人或以上爭一個學位；嶺大動畫及數碼藝術課程，去年40人爭一個學額，今年學額增加而報讀人數則略有回落，故競爭相對「緩和」，亦仍近30人爭一個學額。



與運動有關課程受歡迎

多間大學昨公布的聯招改選申請數據，以首三志願(Band A)申請人數計算，教大競爭最激烈的首4個課程，均35人或以上爭一個學位，當中創意藝術與文化榮譽文學士(視覺藝術)10個學額，有379人申請，平均38人爭一學位，而歷史教育榮譽學士和運動科學及教練榮譽理學士均36個人爭一學位。至於體育教育榮譽學士則903人爭26個學位，平均35人爭一學位。