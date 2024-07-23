大學聯招最後改選 教大4個課程逾35人爭一學額

中學文憑試上周三放榜，考生按成績或會作終極改選。各間大學昨公布「大學聯招辦法」修改課程選擇後，競爭最激烈的課程中，教大有4個課程，均35人或以上爭一個學位；嶺大動畫及數碼藝術課程，去年40人爭一個學額，今年學額增加而報讀人數則略有回落，故競爭相對「緩和」，亦仍近30人爭一個學額。
與運動有關課程受歡迎
多間大學昨公布的聯招改選申請數據，以首三志願(Band A)申請人數計算，教大競爭最激烈的首4個課程，均35人或以上爭一個學位，當中創意藝術與文化榮譽文學士(視覺藝術)10個學額，有379人申請，平均38人爭一學位，而歷史教育榮譽學士和運動科學及教練榮譽理學士均36個人爭一學位。至於體育教育榮譽學士則903人爭26個學位，平均35人爭一學位。
除教大外，浸大和中大與體育有關課程亦受青睞，當中浸大的體育及康樂管理文學士(榮譽)課程，平均30.32人爭一學額，而中大的健康與體育運動科學課程，則平均26.29人爭一個學額。
嶺大動畫回落30人爭1位
嶺大動畫及數碼藝術(榮譽)文學士去年40人爭一位，今年學額較去年多3個增至15個，報讀人數由去年481人降至441人，故今年競爭略為緩和至平均29.4人爭一學額。
近年環境和可持續發展受到關注及重視，相關學科為社會培育人才，科大理學士(環境管理及科技)課程提供16個學額，共149人申請；而嶺大環球可持續發展(榮譽)博雅學士20學位更有313人申請。
文憑試於7月17日放榜，考生於7月18至20日可免費修改課程選擇，即JUPAS改選。正式遴選結果將於8月7日公布。