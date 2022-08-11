大學訪談青年 雖對社會不抱期望 但不願「躺平」

張俊聲(右二)表示，既然年輕人還未放棄，我們更加不應該放棄他們。(鄭皓彥攝)

近年受到疫情和社會事件的影響，年青人對參與社會有所顧慮，亦影響他們的職業及人生規劃。有大學團隊訪問年青人，發現他們雖然普遍對社會不抱太大期望，但並不願意「躺平」，建議新政府加強對基層青少年的工作體驗計劃，幫助他們擴闊視野，增加他們對自己前途的積極樂觀程度。

香港大學聯同青少年發展企業聯盟今年3月21日至4月8日期間，與18名18至24歲的年輕人進行了3次深入訪談，發現青少年對自己的進修、工作及生活環境以10分為滿分評分，平均只有5.5分。對於是否對未來失去希望，他們大多表示中立。

受訪青年雖然對個人與社會前景減少希望，惟相信自己創造希望舆可能，有受訪者表示，希望係由自己創造，如果改變不到現況，至少可以改變自己；言論和新聞自由等令青少年對香港期望减少，但因移民潮而令到職位空缺上升，有利就業，可以把握這個機會。

香港大學社會工作及社會學系高級講師張俊聲表示，年輕人不像外人所想喜歡「躺平」， 他們仍相信希望是能由自己創造，既然年輕人還未放棄自己，我們更加不應該放棄他們。

團隊亦發現青少年對自身就業有擔憂，仍然十分迷惘。有社福機構提供職場教育工作，讓年輕人提升職業認知、自我動力和對職業發展能力的自我評估，培養和吸引他們對行業產生興趣，將職場教育配合社會經濟和人才需求，達至雙贏。