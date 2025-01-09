大家樂旗下「食得樂」 推輕嚥料理反應熱烈 乘勢推出盆菜慶新春

還有20天便是農曆新年，相信不少朋友已開始預備豐富的賀年活動和預訂應節美食，與家人好友一起歡度春節，送龍迎蛇！其中象徵團聚和豐衣足食的盆菜，更是不少家庭應節的首選菜式。然而許多咀嚼及吞嚥障礙人士，往往無法享受傳統美食。有見及此，大家樂集團旗下輕嚥料理品牌「食得樂」，由即日起推出「六福臨門」一人份精裝盆菜，讓他們也可享受佳節滋味，與家人同檯食飯，同慶新春佳節。
還原盆菜原貌及味道 提供堂食服務
為了讓吞嚥障礙人士感受新春氣氛，與家人共聚天倫，食得樂「六福臨門」一人份精裝盆菜特意還原食材的原貌，整個盆菜賣相如普通賀年盆菜一樣，並符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）及「照護食標準指引」等級4塑型糊餐標準，適合舌頭控制能力較弱、咀嚼及吞嚥時有疼痛感、缺少牙齒或配戴假牙的人士食用。
食得樂「六福臨門」一人份精裝盆菜，於即日起全線大家樂快餐分店有售（18間沒有售賣新春盆菜的分店除外），每盆只需港幣$108，現訂購大家樂快餐盆菜一盤或盆菜宴一套，更可以優惠價港幣$88換購。顧客可選擇外賣或堂食服務，讓有需要人士可與親朋好友於分店內歡聚團圓，同檯用膳，重溫熟悉的節日美味，共享天倫。
真材實料製作 足料盆菜
「食得樂」推出的「六福臨門」精裝盆菜，有鮑魚、魚肚、蝦、燒肉、雞翼、叉燒、甘筍及西蘭花等食材，以真材實料精心製作，以高壓蒸煮取代油炸，以保留食材原有味道及營養；同時採用真空揉滾醃製技術，肉類無需使用酵素或添加劑而達至鬆軟口感，令味道和效果更自然，並採用零升糖指數的羅漢果糖調味，就算糖尿病患者一樣可以安心食用。
食得樂研發輕嚥料理 助有需要人士重拾美食樂趣
大家樂集團去年成立輕嚥料理品牌「食得樂」，推出符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）及「照護食標準指引」等級4及等級6的輕嚥料理，讓吞嚥困難人士重拾進食的樂趣，同時減輕照顧者製作料理的時間和壓力。「食得樂」品牌在構思及研發過程中，收集不同界別人士的意見，如言語治療師和長者等，早前推出兩款迎合大眾口味的經典「京都骨」及「豉油雞脾」輕嚥料理，市場反應熱烈，獲得長者及有需要人士正面迴響。
大家樂集團今年第三度推出「大家開飯」食物援助計劃，聯乘「食得樂」品牌，向香港耆康老人福利會、匡智會、基督教香港信義會社會服務部提供「食得樂」輕嚥料理餐券，讓咀嚼及吞嚥障礙人士換領餐膳。
食得樂「六福臨門」精裝盆菜
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推出日期：
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即日起
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內容：
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以鮑魚、魚肚、蝦、燒肉、雞翼、叉燒、甘筍及西蘭花等真實食材製作的精裝盆菜
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銷售點：
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全線大家樂快餐分店（18間沒有售賣新春盆菜的分店除外）
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零售價：
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港幣$108（凡訂購大家樂快餐盆菜一盤或盆菜宴一套，即可以優惠價港幣$88換購）