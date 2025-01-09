大家樂旗下「食得樂」 推輕嚥料理反應熱烈 乘勢推出盆菜慶新春

還有20天便是農曆新年，相信不少朋友已開始預備豐富的賀年活動和預訂應節美食，與家人好友一起歡度春節，送龍迎蛇！其中象徵團聚和豐衣足食的盆菜，更是不少家庭應節的首選菜式。然而許多咀嚼及吞嚥障礙人士，往往無法享受傳統美食。有見及此，大家樂集團旗下輕嚥料理品牌「食得樂」，由即日起推出「六福臨門」一人份精裝盆菜，讓他們也可享受佳節滋味，與家人同檯食飯，同慶新春佳節。

還原盆菜原貌及味道 提供堂食服務

為了讓吞嚥障礙人士感受新春氣氛，與家人共聚天倫，食得樂「六福臨門」一人份精裝盆菜特意還原食材的原貌，整個盆菜賣相如普通賀年盆菜一樣，並符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）及「照護食標準指引」等級4塑型糊餐標準，適合舌頭控制能力較弱、咀嚼及吞嚥時有疼痛感、缺少牙齒或配戴假牙的人士食用。

食得樂「六福臨門」一人份精裝盆菜，於即日起全線大家樂快餐分店有售（18間沒有售賣新春盆菜的分店除外），每盆只需港幣$108，現訂購大家樂快餐盆菜一盤或盆菜宴一套，更可以優惠價港幣$88換購。顧客可選擇外賣或堂食服務，讓有需要人士可與親朋好友於分店內歡聚團圓，同檯用膳，重溫熟悉的節日美味，共享天倫。