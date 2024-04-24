大家樂聯乘Hello Kitty 推環保餐具 與大家攜手減塑

全城響應減塑減廢！大家樂集團亦積極支持這股綠色熱潮，找來今年50周年的Hello Kitty一同舉行「大家愛地球減塑行動」，聯乘推出一系列限量版環保餐具套裝，鼓勵顧客轉用可循環再用的環保餐具，並配以保溫杯和日式布袋，方便大家日常攜帶使用，為環保注入更多趣味！

想換購限量版的Hello Kitty環保餐具？那就要把握機會！現在只要到大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、意粉屋及Oliver’s Super Sandwiches共六大餐飲品牌惠顧指定食品，便可以超值價錢換購環保餐具、保溫杯及日式布袋，不單止美觀實用，更是愛地球的可愛小物，展現環保精神！這些餐具的設計以港人必食的大家樂焗豬扒飯、港式粉麵代表的一粥麵雲吞麵、上班族至愛的米線陣米線、飽滿多汁的上海姥姥小籠包、健康輕怡的Oliver’s Super Sandwiches公司三文治，以及小朋友必吃的意粉屋滋味意粉，加入萌爆的Hello Kitty元素及搶眼活潑的蝴蝶結圖案，作為環保一份子的你不能錯過！

「集團已於4月中旬全線轉用非塑膠外賣餐具，而近年我們亦積極推動可持續發展，包括全線分店及產製中心落實廚餘分類及回收、香港區所採購的海鮮有高達73%具可持續認證、透過改善工序及引進先進設備以減少業務營運的碳足跡等，希望與顧客一同減塑，為推動環保帶來正面影響。」

六大品牌炮製可持續綠色美食

除了支持減塑，集團更隆重介紹一系列採用可持續海鮮或素食餐單，包括獲可持續海鮮認證的大家樂「紐西蘭南冰魚柳早餐」、一粥麵「燻魚菜飯」、米線陣「芫荽皮蛋湯魚片豬肉片米線」，以及上海姥姥「姥姥素肉小籠包」、意粉屋「素豬肉‧香草忌廉汁扁意粉」、Oliver’s Super Sandwiches「素食之選早餐配椰菜花飯」等素食餐單，讓大家有更多健康又美味的綠色餐點選擇！

Café de Coral×Hello Kitty 環保餐具套裝換購方法

換購日期： 即日起 (換完即止)

換購店舖： 大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、Oliver's Super Sandwiches、意粉屋分店

換購方法： 35元換購Hello Kitty環保餐具乙套 或

128元換購Hello Kitty環保餐具套裝（環保餐具、保溫杯及日式布袋）乙套

換購詳情： 大家樂：顧客凡購買兩客焗類產品即可換購；

一粥麵：顧客凡購買任何雲吞產品即可換購；

米線陣：顧客凡購買任何米線產品即可換購；

上海姥姥：顧客凡購買姥姥小籠包即可換購；

Oliver's Super Sandwiches：顧客凡購買任何三文治產品即可換購；

意粉屋：顧客凡購買任何意粉產品即可換購。