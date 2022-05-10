大專生研智能「盲公竹」 AI鏡頭辨障礙物防跌倒

現時全港約有19萬視障人士，有大專學生在擔任義工時，了解到視障人士的困難，例如他們為確保前方沒有障礙物阻擋，會先用腳踢或手掃前方道路；而在上下斜或梯級時亦須格外小心，故他們出行耗時較長，且較費力。有見及此，有修讀醫療保健和電腦及電子工程的IVE學生合作研發出智能「盲公竹」iStick，盼助視障人士安全出行。

iStick外觀與一般手杖無異，但前方有一個AI攝像鏡頭，與障礙物相隔約1米就可辨識約一百款常見的障礙物，如椅桌、紙箱、垃圾桶和手推車等，並會以廣東話語音提醒視障人士注意。此外，手杖底部設有雷達感應器，透過連繫於導行杖扶手位置的標指器，讓使用者上落斜路時加倍留意。萬一使用者跌到，手杖會即時發出聲響和警示燈，提示途人伸出援手，親友亦會收到提示訊息和定位，作遙距支援。團隊指，手杖重約500克，充滿電後可用8小時，足夠一天的出行量。

IVE電腦及電子工程高級文憑學生顏百堅表示，iStick猶如視障人士的「眼睛」，研發過程中最困難的是確保AI能準確辨識障礙物，因此團隊用了1年時間收集過百張障礙物的相片，供AI深度學習。

視障人士May表示，平日出行時最怕道路出現未能預料的障礙物，太嘈吵的環境亦會影響判斷身處地方是否安全。她試用iStick後表示，AI辨識障礙物的功能「好實用」，認為如果獨自出街，可避免視障人士出行時受傷。

團隊表示產品仍在研發階段，將繼續優化，包括減輕手杖的重量、增加折疊功能、加強防水能力，以及新增更多語音廣播的語言，同時亦會訓練AI辨識更多障礙物種類，暫未有商品化路綫圖。